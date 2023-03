Umjesto u smeće, svoje predmete donirajte Muzeju odbačenih predmeta. Evo gdje idući put gostuju!

Svaki put kad se odlučite riješiti nekih predmeta koji vam više ne trebaju, sjetite se da u našoj zemlji postoji Muzej koji će vrlo rado od vašeg otpada, napraviti pravu umjetnost. Riječ je o Muzeju odbačenih predmeta, odnosno, interdisciplinarnom projektu velikogoričkog obrta “Plartforma” i udruge “Trećeprostor” iz Zagreba kojim se nastoji povezati kulturu i umjetnost s područjima ekološkog društvenog djelovanja i novih tehnologija.

Spoj održivosti i suvremene umjetničke prakse

Kolegice i osnivačice Muzeja, Ana Katulić i Irena Boćkai udružile su znanja i iskustva iz područja izvedbenih umjetnosti, svijest prema prirodi i ljubav prema umjetnosti općenito i prije gotovo tri godine osnovale ovaj jedinstveni muzej s još posebnijom pričom.

“Ideja se rodila prije malo više od dvije godine kada smo ciljano promišljale o projektu koji će spojiti održivi razvoj i suvremene umjetničke prakse. U to su vrijeme bili popularni natječaji koji su poticali takvo stvaralaštvo, a naš je prvobitni koncept imao radni naziv “Muzej smeća”. Prošlo je dosta vremena od ideje do realizacije, prvobitna se skica s vremenom mijenjala, nadopunjavala, dok i nama nije postalo jasno što i kako to želimo ostvariti. I tada je, u listopadu 2019., krenuo Muzej odbačenih predmeta”, otkrile su za Green.hr prije dvije godine osnivačice.

Jedinstven i neponovljiv

Ovaj je Muzej poseban po mnogočemu tako da svatko tko u glavi još uvijek ima onaj muzej s početka ove naše priče može zaboraviti na njega, jer upravo su posjetitelji ujedno i sukreatori postava. “To je Muzej koji je virtualan, nema svoj dom ni stalni postav jer se njegov sadržaj stalno mijenja, izmjenjuje i cirkulira, uvijek je jedinstven i neponovljiv. To je muzej beskućnik koji zapravo ne postoji u stvarnom svijetu, odnosno postoji samo na jedan dan u određenom gradu. Otvara se ujutro i zatvara uvečer i uvijek je bogatiji za neke nove predmete i njihove zanimljive priče. Izlagači u Muzeju su naši sugrađani, kroz predmete koje nam daruju, tako da publika više nije tek pasivni promatrač već postaje aktivni sudionik”, prepričale su.

Zadrani, pripremite se

Od njegovog osnivanja, Muzej je sada već napravio popriličnu “kilometražu” diljem Lijepe naše; od Zagreba, Velike Gorice, Krapine, Knina, Ogulina, Zlarina, Varaždina, pa sve do Pazina, Pule, Rijeke i Splita, a 11. ožujka 2023. gostovat će u Zadru.

Na jedan dan uselit će u prostor udruge Eko-Zadar na adresi Špire Brusine 12, a okupirat će i vanjski prostor na trgu ispred Kazališta lutaka Zadar. “Donesite nam jedan predmet koji je za vas izgubio vrijednost, koji više ne koristite, ispričajte nam njegovu priču! Mi ćemo ga izložiti u sklopu izložbe odbačenih predmeta, te mu pokušati naći novu vrijednost i novi dom”, pozivaju autorice. Od 10 do 15 sati autorice će vaše odbačene predmete, a od 18:30 sati otvara se izložba prikupljenih odbačenih predmeta u sklopu koje će biti održani performans i udomljavanje predmeta. Jer možda je nekome darovani predmet otpad, a drugome dobrodošla stvar u domu.