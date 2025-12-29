‘Ne troši ništa’: Studenti napravili terensko vozilo na solarni pogon, ima domet od 630 km po danu

Dvosjed, cestovni model nazvan “Stella Terra” napaja se putem solarnih krovnih panela i ima domet od gotovo 630 km po sunčanom danu.

Njihov prilagođeni pretvarač za solarne ploče bio je učinkovitiji u pretvaranju sunčeve svjetlosti, koju su apsorbirale solarne ćelije u električni naboj, puno više nego što se tim nadao. Konkretnije, automobil je koristio 30 posto manje energije od očekivanog.

Za nepristupačne terene

Zanimljivo je da iza cijelog projekta stoje studenti s Tehnološkog sveučilišta u Eindhovenu. Predvođeni voditeljem projekta Wisseom Bosom, mladi inženjeri krenuli su u izradu inovativnog solarnog automobila koji bi mogao raditi izvan mreže i izdržati nepristupačne terene. Njihov je cilj bio potaknuti prijelaz na obnovljivu energiju u automobilskoj industriji.

Podsjetimo, kako bi testirali svoj dizajn, tim je ranije ove godine odveo Stellu Terru na putovanje koje je uključivalo nekoliko stotina kilometara raznolikog terena diljem Maroka. Od gradova Tangier i Fes do pustinje Sahare, solarni automobil prelazio je asfaltirane ceste, zemljane staze, dine…

Unatoč određenim početnim problemima s upravljanjem, solarni automobil briljirao je tijekom izazovnih off-road dionica putovanja.