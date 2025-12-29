Green_logo_full
csm_Foto1_1f2606085f

‘Ne troši ništa’: Studenti napravili terensko vozilo na solarni pogon, ima domet od 630 km po danu

GREEN_300_listici_sredina

Odličan projekt

Neobično vozilo na solarni pogon, Stella Terra, završilo je svoje putovanje Markom od gotovo tisuću kilometara koristeći isključivo sunčevu energiju. Ova uspješna probna vožnja pokazala je potencijal da održivi solarni transport postane stvarnost.

Dvosjed, cestovni model nazvan “Stella Terra” napaja se putem solarnih krovnih panela i ima domet od gotovo 630 km po sunčanom danu.

Njihov prilagođeni pretvarač za solarne ploče bio je učinkovitiji u pretvaranju sunčeve svjetlosti, koju su apsorbirale solarne ćelije u električni naboj, puno više nego što se tim nadao. Konkretnije, automobil je koristio 30 posto manje energije od očekivanog.

Za nepristupačne terene 

Zanimljivo je da iza cijelog projekta stoje studenti s Tehnološkog sveučilišta u Eindhovenu. Predvođeni voditeljem projekta Wisseom Bosom, mladi inženjeri krenuli su u izradu inovativnog solarnog automobila koji bi mogao raditi izvan mreže i izdržati nepristupačne terene. Njihov je cilj bio potaknuti prijelaz na obnovljivu energiju u automobilskoj industriji.

Podsjetimo, kako bi testirali svoj dizajn, tim je ranije ove godine odveo Stellu Terru na putovanje koje je uključivalo nekoliko stotina kilometara raznolikog terena diljem Maroka. Od gradova Tangier i Fes do pustinje Sahare, solarni automobil prelazio je asfaltirane ceste, zemljane staze, dine…

Unatoč određenim početnim problemima s upravljanjem, solarni automobil briljirao je tijekom izazovnih off-road dionica putovanja.

 

PHOTOS BY: Stella Terra / Sva prava pridržana

