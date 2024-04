Prvi takav slučaj u svijetu: Venecija ovog tjedna počinje naplaćivati ulaz u grad

Venecija će ovog tjedan početi naplaćivati ulaz u grad jednodnevnim izletnicima, što je prvi takav slučaju u svijetu. Glavni cilj ove odluke jest suzbijanje masovnog turizma. Turistička pristojba trebala je biti pokrenuta ranije ove godine, ali je odgođena zbog logističkih poteškoća i straha da će utjecati na prihode od turizma. Gradsko vijeće sada je potvrdilo pokretanje internetske platforme za plaćanje koju će turisti morati koristiti za rezervaciju ulaznica.

Tko sve mora kupiti kartu i kako funkcionira kupnja?

Od 25. travnja grad će primjenjivati dugo raspravljenu pristojbu za dnevne izlete. Iako se očekuje da će se proširiti, za pilot projekt 2024. godine primjenjivat će se samo na određene dane tijekom visoke sezone, od 25. travnja do 14. srpnja. No, nisu samo dnevni posjetitelji ti koji trebaju brinuti. Iako osobe koje prenoće u gradu neće morati platiti pristojbu, ako će biti u gradu tijekom tih datuma, ipak će se morati registrirati za izuzeće. Pristojba se naplaćuje za dnevne posjete između 8:30 i 16 sati. Za 2024., to je fiksno 5 eura (5,45 američkih dolara) po osobi dnevno.

Za 2024., grad je oslobodio pristojbe za one koji putuju na većinu lagunskih otoka, uključujući posjetiteljska središta Murano i Burano, kao i Lido, dom gradskih plaža. Međutim, većina posjetitelja Murana i Burana ipak će morati platiti pristojbu, jer većina dolazi vaporetto trajektima iz centra grada, piše Euro News.

Osobe koje prolaze kroz Piazzale Roma (autobusni terminal), Tronchetto ili Stazione Marittima (gdje još uvijek pristaju manji kruzeri) bit će izuzete, sve dok ne prijeđu u “Stari grad”.

Kada će pristojba za ulaz biti na snazi?

Pristojba za ulaz bit će naplaćena tijekom 29 dana od 25. travnja do 14. srpnja. Datumi su sljedeći:

• 25. travnja – 30. travnja

• 1. svibnja – 5. svibnja

• 11. svibnja – 12. svibnja

• 18. svibnja – 19. svibnja

• 25. svibnja – 26. svibnja

• 8. lipnja – 9. lipnja

• 15. lipnja – 16. lipnja

• 22. lipnja – 23. lipnja

• 29. lipnja – 30. lipnja

• 6. srpnja – 7. srpnja

• 13. srpnja – 14. srpnja

Gradsko vijeće Venecije pokrenulo je internetsku platformu koja vam omogućuje unaprijed platiti ako posjećujete grad samo na dan, ovdje.

Zašto Venecija uvodi turističku pristojbu?

Uvođenje turističke pristojbe dolazi nakon što je Venecija jedva izbjegla stavljanje na UNESCO-ovu listu opasnosti prošle godine zbog štete od prevelike turističke posjećenosti na njezin osjetljiv ekosustav. Države članice naveli su predloženu novu ulaznicu kao razlog zašto su poštedjele Veneciju od liste. Gradonačelnik Venecije Luigi Brugnaro rekao je da pristojba nije pokušaj dodatnog prihoda. Umjesto toga, to je ‘eksperiment jedinstvenog tipa’ za regulaciju turističkih tokova u jednom od najposjećenijih mjesta na svijetu. Cilj je naplate potaknuti posjetitelje da izbjegavaju visokofrekventne periode i dolaze drugih dana.

“Naš pokušaj je stvoriti grad ugodnijim za život”, rekao je na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen pilot program.

Kako Venecija čini turizam održivijim?

Nakon što su lockdowni zbog COVID-19 uništili njezinu turističku industriju, Venecija pokušava preispitati svoj odnos s posjetiteljima na održiviji način, istovremeno pokušavajući potaknuti svoje stanovnike da ostanu. Grad je bio prisiljen poduzeti mjere kao odgovor na stalni odlazak Venecijanaca na kopno. Nakon pritiska UNESCO-a i ekologa, vlasti su napokon zabranile velikim kruzerima da plove pokraj Trga sv. Marka i kroz kanal Giudecca. Brugnaro je rekao da nova dnevna pristojba za izlete ne smanjuje ukupni turizam, već samo nastoji bolje ga upravljati. Priznao je da će program posjetitelja vjerojatno imati poteškoća i trebat će ga izmijeniti. No rekao je da nakon godina proučavanja i razgovora došlo vrijeme za pokretanje.