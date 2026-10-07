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Dijamant

Novo istraživanje: Znanstvenici su uzgojili dijamant u samo 150 minuta

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Inače im treba milijarde godina

Prirodni dijamanti nastaju tijekom milijarda godina u ekstremnim pritiscima i temperaturama duboko pod zemljom. Sintetičke forme mogu se proizvesti puno brže, ali obično još uvijek zahtijevaju nekoliko intenzivnih pritisaka tijekom nekoliko tjedana.

Novo istraživanje Growth of diamond in liquid metal at 1 atm pressure objavljeno je u časopisu Nature bazirano je na kombinaciji tekućih metala može stvoriti umjetni dijamant u samo nekoliko minuta, bez potrebe za ogromnim pritiscima. Iako su i dalje potrebne visoke temperature, u rasponu od 1.025°C, kontinuirani filmski dijamant je formiran u 150 minuta, na tlaku od 1 atm (standardni atmosferski tlak). To je ekvivalent pritiska koji osjećamo na razini mora, i desetci tisuća puta manje od uobičajenog pritiska potrebnog.

Tim iza inovativnog pristupa, predvođen istraživačima iz Instituta za osnovne znanosti u Južnoj Koreji, uvjeren je da proces može biti proširen kako bi napravio značajnu razliku u proizvodnji sintetičkih dijamanata. Primjerice, kompanija General Electric je prije pola stoljeća razvila metodu stvaranja dijamanata putem taljenja željeznog sulfida. No prilikom tog procesa je i dalje bio potreban tlak od 5 do 6 gigapaskala.

“Otkrili smo metodu stvaranja dijamanata pri tlaku od 1 atm i na umjerenoj temperaturi korištenjem legure tekućeg metala”, navode znanstvenici u novom istraživanju.

Potreba za manjim tlakom je postignuta pomoću pažljivo izmiješane legure tekućih metala: galija, željeza, nikla i silicija. Nakon samo 15 minuta, pojavili su se mali fragmenti dijamantnih kristala, a za dva i pol sata kontinuirani dijamantni film. Iako se koncentracija ugljika koji tvore kristale smanjila na dubini od samo nekoliko stotina nanometara, istraživači očekuju da se proces može poboljšati s nekoliko prilagodbi.

“Jednostavnije bi modifikacije mogle omogućiti rast dijamanta na vrlo velikoj površini korištenjem veće površine ili sučelja, konfiguriranjem grijalica kako bi se postigla mnogo veća potencijalna regija rasta i distribuiranjem ugljika u regiju rasta dijamanta na neke nove načine”, rekli su istraživači za Science Alert.

Te modifikacije će potrajati, a istraživanje ovog procesa još uvijek je u vrlo ranoj fazi, ali autori novog istraživanja misle da ima puno potencijala – i da bi se drugi tekući metali mogli uključiti kako bi se dobili slični ili čak bolji rezultati.

PHOTOS BY: Unsplash.com / Sva prava pridržana

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