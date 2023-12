Vrijedni volonteri ove su godine posadili čak 125.000 stabala diljem Hrvatske: ‘Treba odvojiti samo malo vremena’

U mjestu Perjasica, nedaleko od Duge Rese u Karlovačkoj županiji, ovaj tjedan su održane posljednje ovogodišnje akcije pošumljavanja u sklopu projekta CO2MPENSATING BY PLANTING, prvog hrvatskog i regionalnog programa za nadoknadu emisija CO2 sadnjom stabala. Projekt su prije dvije godine pokrenuli Savez izviđača Hrvatske, Hrvatske šume i kreativna agencija HEARTH kao inovativni odgovor na štetne posljedice klimatskih promjena.

Projekt je svojevrsni nastavak kampanje Boranka, vode ga isti organizatori, a specifičan je po tome što se, za razliku od Boranke, kojom se pošumljavaju požarišta Dalmacije, ovdje pošumljavanja odvijaju u kontinentalnim područjima gdje su šume stradale štetnim djelovanjem klimatskih promjena – sušenjem, olujnim nevremenima, djelovanjem stranih štetnika i nametnika.

Sudjelovali i najmlađi

Edukativni dio projekta, program nazvan Šumoborci, okuplja osnovne i srednje škole čiji učenici prolaze kroz edukativne radionice o klimatskim promjenama, važnosti šuma i zaštiti okoliša, nakon kojih se uključuju kao volonteri u akcije pošumljavanja. Radionice provode izviđači te stručnjaci za klimu iz udruge Tatavaka, uz pomoć Hrvatskih šuma i Ravnateljstva civilne zaštite.

Ovo je odličan spoj teorije i prakse jer učenici na vlastite oči mogu vidjeti i doživjeti kako promjena klime direktno pogađa i naše šume, ali imaju priliku i osobno pomoći u njihovoj obnovi. Upravo zato ne čudi što se u program do sada uključilo više od 40 osnovnih i srednjih škola, a od iduće sezone u dogovoru su i brojne druge. Tako je kroz akcije pošumljavanja prošlo već više od 4000 učenika osnovnih i srednjih škola.

Pošumljavanja se inače održavaju u dva godišnja ciklusa, kada je sadnja u unutrašnjosti jedino moguća – rano proljetni i kasno jesenski. S ovim tjednom završio je jesenski ciklus koji je trajao mjesec dana. Unutar ovih mjesec dana, upravo u mjestu Perjasica u općini Barilović, gdje je došlo do obolijevanja i sušenja šumske sastojine crnogorice (ariš, smreka, bor), volonteri Šumoborci održali su čak 19 akcija pošumljavanja u kojima je preko 1500 volontera osobno posadilo čak 24,000 sadnica hrasta lužnjaka. Ukupno je, u proljetnom i jesenskom ciklusu 2023. održano 34 akcije pošumljavanja s 2800 volontera Šumoboraca.

Odličan uspjeh

Čitav projekt CO2MPENSATING BY PLANTING, koji je krenuo krajem 2021. godine, do sada je imao odličan uspjeh te je ukupno do sada organizirano 76 akcija pošumljavanja na 13 lokacija u Hrvatskoj. Na tim je akcijama sudjelovalo više od 6500 volontera Šumoboraca koji su osobno, uz pomoć izviđača, HEARTH-ovaca i šumara Hrvatskih šuma, posadili čak 125,000 novih stabala, najvećim dijelom u sadnicama hrasta.

Intenzitet održavanja akcija je izrazito velik te se akcije, kad krenu, organiziraju gotovo svaki dan. Izviđači, HEARTH-ovci i šumari Hrvatskih šuma na svakoj akciji organiziraju prihvat volontera, podijele im kavu, čaj, sendviče i radne rukavice te održe uvodno predavanje o uzgoju i održavanju šuma, nakon čega slijedi pokazna vježba sadnje, podjela sadnica i opreme za sadnju, a onda i sama sadnja sadnica hrasta. To je uvijek i prilika da se volonteri upoznaju i s posljedicama klimatskih promjena, ali i sa šumarstvom i samom strukom te da i sami pomognu u obnovi šuma.

Uz brojne škole, u projekt se do sada uključilo i 30-ak velikih kompanija i drugih institucija koje na akcijama pošumljavanja sudjeluju sa svojim zaposlenicima. Odaziv volontera je sjajan te se od iduće godine planira i širenje projekta širom Hrvatske – od Dalmacije do Slavonije.

Kako se uključiti?

“Ovo je sjajna priča kako se mladi, ali i oni malo stariji, mogu osobno uključiti u obnovu šuma i prirode i učiniti nešto dobro za svoj okoliš i smanjiti vlastiti ugljični otisak. Šume su najbolji čovjekov prijatelj upravo u borbi protiv klimatskih promjena, a mi vjerujemo da onaj tko jednom posadi barem jedno stablo i ubuduće će se bolje odnositi i prema prirodi i prema drugim ljudima. Projekt je sjajno prihvaćen i dobro organiziran stoga ne čudi toliki odaziv tisuća volontera. Mi kao organizatori – izviđači, HEARTH i Hrvatske šume, unaprijed za svaku akciju sve pripremimo i organiziramo pa je volonterima zadatak samo izdvojiti malo slobodnog vremena i doći na akciju te pomoći u sadnji sadnica. Ovo je zato i najmasovniji program volonterskog pošumljavanja u Hrvatskoj i čitavoj regiji jer je i najorganiziraniji. Iduće godine, već od ožujka, nastavljamo dalje pa će se akcije, osim u Karlovačkoj i Zagrebačkoj županiji provoditi i u Sisačko-moslavačkoj i Splitsko-dalmatinskoj, a onda do kraja godine u ukupno 10-ak županija. To nas izuzetno raduje jer ćemo moći pomoći šumama širom Hrvatske, ali i omogućiti brojnim drugim školama i volonterima da se uključe u volontiranje u svojoj lokalnoj zajednici“, izjavio je Dan Špicer, glavni koordinator projekta CO2MPENSATING BY PLANTING.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se o projektu informiraju na službenoj web stranici projekta, gdje se nalaze i svi potrebni kontakti za uključivanje u projekt.