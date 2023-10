Potvrđeno je: Ova grickalica sadrži najviše antioksidansa, ali samo ako se napravi ovako

Kokice su moćan izvor hranjivih tvari zbog velike koncentracije polifenola, potvrdilo je to istraživanje američkih znanstvenika. Većina svježih proizvoda sadrži oko 90 posto vode koja razrjeđuje ovu posebnu klasu antioksidansa, a kokice sadrže tek četiri posto vode, kazao je nutritivni analitičar Joe Vinson na 243. Nacionalnom skupu izložbi Američkog kemijskog društva.

Studija je pokazala da je količina polifenola u kokicama čak 300 mg po porciji. Za usporedbu, u jednom kuhanom kukuruzu šećercu ima 114 mg, a u voćki oko 160 mg polifenola jer ga, laički rečeno, pojede voda. Štoviše, jedna porcija kokica osigurava oko 13 posto dnevnog prosječnog unosa polifenola po osobi u SAD-u, pokazalo je istraživanje.

Savršen međuobrok

“Kokice bi mogle biti savršen međuobrok. To je jedini međuobrok koji se sastoji od 100 posto neprerađenog cjelovitog zrna. Sve druge žitarice su prerađene i razrijeđene drugim sastojcima. Jedna porcija kokica osigurat će više od 70 posto dnevnog unosa cjelovitih žitarica, a čovjek u prosjeku dnevno unese samo pola preporučene doze cjelovitih žitarica, a kokice su se pokazale kao odlična opcija”, kazao je Vinson.

Međutim, valja paziti na vrstu kokica. One koje se kupuju u kinu neće imati jednaka nutritivna svojstva kao one koje sami napravite kod kuće, upozorava znanstvenik. Sličan je problem i s onim za mikrovalnu pećnicu, budući da dolaze uz obilne količine maslaca, šećera i kukuruznog sirupa, čiji broj kalorija može biti jednak pizzi.

Kokice za mikrovalnu imaju oko 43 posto masti, zajedno s drugim navedenim sastojcima. Po broju kalorija, najbolje su one koje se prže na zraku, primjerice u fritezi na vrući zrak. Domaće pržene u ulju na tavi na drugom su mjestu po broju kalorija, no to ovisi o vrsti i količini ulja u kojima se prže. Valja paziti i na količinu soli.