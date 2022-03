Čekanju je kraj: Volkswagenov legendarni hipi kombi od sada u električnom izdanju

Novi model Volkswagenovog legendarnog kombija oduševit će sve ljubitelje održivih i električnih vozila. Naime, njemački proizvođač automobila predstavio je novi kombi imena ID. Buzz koji je električni i ima unutrašnjost od veganske kože izrađenu od recikliranih materijala, uključujući oceansku plastiku. U ovaj redizajnirani model sa stražnjim pogonom i kratkim međuosovinskim razmakom stane pet dodatnih putnika, a zasad će biti dostupan samo u Europi, i to uskoro ove godine. No, to nisu sve novosti iz ove poznate automobilske tvrtke jer su objavili i vijest kako će ove godine u prodaji biti i električni dostavni kombi. “Buzz je pionir u pogledu održivosti; njihova proizvodnja i isporuka imaju ugljično neutralan otisak”, rekao je Carsten Intra, predsjednik Upravnog odbora Volkswagena za strane medije.

Povratak VW popularnog kombija dugo se spremao, a stekao je popularnost, baš kao i Volkswagen Beetle, i povezivan je s hipi pokretom 1960-ih. Volkswagen je već neko vrijeme davao nagovještaje o ponovnom osmišljavanju ovog modela, a već 2001. godine tvrtka je prvi put predstavila koncept Microbus na sajmu automobila u Detroitu. Uslijedila su dva dodatna koncepta: Bulli iz 2011. i BUDD0e iz 2016. No, tek 2017. godine Volkswagen je prvi put debitirao s ID. Buzz konceptnim vozilom.

Volkswagen grupa koja osim Volkswagena, između ostalih posjeduje i marke Porsche, Bentley i Audi predviđa da će 25 posto njezine prodaje biti električna vozila do 2026. godine. “ID. Buzz preuzima ovaj način života i prenosi ga u naše vrijeme: bez emisija, održivo, potpuno umreženo i sada spremno za sljedeće veliko poglavlje: autonomna vožnja”, zaključio je Ralf Brandstätter, predsjednik Upravnog odbora Volkswagen osobnih automobila.