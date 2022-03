Sadhguru kreće na 30.000 km dugo putovanje kako bi podigao svijest o očuvanju tla

Konvencija Ujedinjenih naroda za borbu protiv dezertifikacije (UNCCD) je u svom najnovijem izvješću iznijela alarmantne činjenice. “Svake godine 75 milijardi tona plodnog tla izgubi se zbog degradacije zemljišta. Slično se 12 milijuna hektara zemlje izgubi svake godine samo zbog dezertifikacije i suše. To je područje koje bi moglo proizvesti 20 milijuna tona žitarica”, navode iz UNCCD-a. Agencije Ujedinjenih naroda također su iznijele da je svijetu ostalo poljoprivredno tlo za 80-100 usjeva, ili još 45-60 godina. Čak 80% insekata biomase je nestalo tijekom posljednjih 30 godina i predviđa se da će u roku od 45 do 50 godina na planetu doći do neizbježne krize hrane, koja će donijeti ogroman kaos i patnju populacijama diljem svijeta.

S velikom pažnjom koja se usmjerava na ugljik, emisije i onečišćenje kao temeljna pitanja okoliša, Sadhguru potiče svakoga da napravi razliku između ekoloških i građanskih pitanja koja se mogu riješiti i preokrenuti uz potrebnu svijest i provođenje zakona. Pravi problem je, tvrdi, izumiranje tla. Sadhguru Jaggi Vasurdev moderan je jogi. Osim što je osnovao zakladu “Isha Foundation” za promociju joge i kroz nju stekao učenike diljem svijeta, čest je učesnik Svjetskog gospodarskog foruma u organizaciji UN-a. Sadhguru je filantrop, vodio je nekoliko humanitarnih akcija i inicijativa za zaštitu okoliša, a sada je pozvao na hitne korake za oživljavanje organskog sadržaja tla.

Kao dio toga, 64-godišnji Sadhguru je osnovao pokret za spašavanje tla pod nazivom “Svjesni planet”. “Trenutno izgleda kao da su klimatske promjene i ekologija igralište bogatih i elite. Ovo se mora promijeniti. Pojedinačna ljudska bića trebaju postati svjesna opasnosti s kojom se suočavamo”, rekao je u priopćenju. Pokret će potaknuti i angažirati velike dijelove svjetske populacije da se uključe, daju zamah i utječu na promjene u nacionalnim politikama koje se tiču ekoloških pitanja.

Kako bi dobio podršku 3,5 milijarde ljudi, Sadhguru će motociklom prijeći 30.000 kilometara kroz 24 zemlje. Skup će započeti u Londonu i putovati u južnu Indiju, gdje je projekt Cauvery Calling, čiji je pokretač, omogućio 125.000 poljoprivrednika da posade 62 milijuna stabala kako bi oživjeli vodu i tlo. Za borbu protiv prijetnje dezertifikacije u svijetu, Sadhguru kaže da je očuvanje biološke raznolikosti tla jedina najznačajnija i najhitnija briga na planeti danas. “Naša se pozornost mora preusmjeriti na tlo”, rekao je.

Na Twitteru je Sadhguru napisao: “Živo tlo, naše vlastito tijelo, na putu je prema izumiranju. Rješavanje ovoga s najvećom žurnošću najvažnija je odgovornost koju sve nacije moraju ispuniti. #ConsciousPlanet. Dozvolite nam da to učinimo”.

Soil extinction is not just another ecological challenge. It is an existential threat. If we do the right things now, we can significantly turn this situation around and regenerate the soil in the next 15-25 years.–Sg #SaveSoil #ConsciousPlanet @UNCCD@FAO @WFP @UNEP @cpsavesoil pic.twitter.com/o0pgUMpiR5

— Sadhguru (@SadhguruJV) February 10, 2022