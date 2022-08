Pronađen prvi ikad fosil predatora, a nazvan je po Sir Davidu Attenboroughu

U šumi Charnwood u blizini Leicestera, gdje krševite stijene datiraju 600 milijuna godina unatrag iz vremena Prekambrija, najranijeg dijela Zemljine povijesti kada je život još bio u povojima, pronađen je fosil predatora. Stvorenje staro 560 milijuna godina prvo je takve vrste koje je ikada identificirano i vjeruje se da je najranije poznato stvorenje s kosturom. Geolozi koji su ga otkrili nazvali su fosil Auroralumina attenboroughii u čast 96-godišnjeg televizijskog voditelja i povjesničara prirode Sir Davida Attenborougha. “Kad sam bio u školi u Leicesteru, bio sam gorljivi lovac na fosile. Stijene u kojima je Auroralumina sada otkrivena tada su se smatrale toliko drevnima da datiraju mnogo prije nego što je život nastao na planetu. Tako da tamo nikada nisam tražio fosile. Nekoliko godina kasnije dječak iz moje škole pronašao je jedan i dokazao da stručnjaci nisu bili u pravu. Bio je nagrađen time što je njegovo otkriće dobilo njegovo ime. Sada sam ga skoro sustigao i doista sam oduševljen”, izjavio je stranim medijima nagrađivani Attenborough.

Istraživači kažu da je fosil rođak skupine životinja koja uključuje moderne koralje, meduze i žarnjake. Jedan od znanstvenika koji su došli do otkrića, dr. Phil Wilby, voditelj paleontologije pri Britanskom geološkom institutu, rekao je da se općenito smatra da su se moderne životinjske skupine poput meduza pojavile prije 540 milijuna godina u Kambrijskoj eksploziji. “Ali ovaj grabežljivac je stariji od toga 20 milijuna godina. To je najranije stvorenje za koje znamo da je imalo kostur. Do sada smo pronašli samo jedan, ali jako je uzbudljivo znati da moraju postojati i drugi koji drže odgovor kad je složen život započeo na Zemlji”, istaknuo je.

Dr. Frankie Dunn iz Prirodoslovnog muzeja Sveučilišta Oxford rekao je da se ovaj fosil jako razlikuje od ostalih fosila u šumi Charnwood i diljem svijeta. “Većina drugih fosila iz tog vremena ima izumrle nacrte tijela i nije jasno kako su povezani sa živim životinjama. Ovaj očito ima kostur, s gusto zbijenim pipcima koji bi mahali u vodi hvatajući hranu u prolazu, slično kao što to danas čine koralji i morske anemone. To nije nimalo slično bilo čemu drugom što smo u to vrijeme pronašli u fosilnom zapisu”, zaključio je dr. Dunn.