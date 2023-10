Ovo je najljepše planinarsko sklonište u Hrvatskoj koje morate posjetiti

Na 1280 metara nadmorske visine, u srcu strogog prirodnog rezervata u središnjem dijelu Velike Kapele, smjestilo se jedno od najljepših planinarskih skloništa u cijeloj Hrvatskoj.

Riječ je o skloništu Miroslav Hirtz koji je 2020. potpuno obnovljen zahvaljujući vrijednim volonterima i članovima Hrvatskog planinarskog društva (HPD) Kapela iz Zagreba.

Najveće je to planinarsko sklonište u cijeloj zemlji, podignuto 1974., no samo tri mjeseca kasnije u potpunosti je izgorjelo. Ponovno je obnovljeno dvije godine kasnije, a od tada je otvoreno za brojne planinare i izletnike.

Evo kako ga pronaći

Poseban doživljaj netaknute prirode daje pročelje s velikom staklenom stijenom, a u pogledu može uživati i više od 20 osoba istovremeno, koliko je kapacitet.

Samo sklonište dobilo je ime po Miroslavu Hirtzu, istaknutom planinaru i odborniku HPD-a početkom 20. stoljeća.

Ovo je idealna lokacija za odmor s obitelji i(ili)prijateljima, a nalazi se na koordinatama 45.2186°N 14.9778E.

Dodatno: Planinarski portal navodi sljedeće upute:

“Najbliži prilaz pl. skloništu je šumsko okretište iznad Begove staze, do kojeg dolazimo cestom iz Ogulina preko Bjelskog i Jasenka. Nakon Jasenka treba skrenuti desno na šumsku cestu koja vodi za Tuk i Begovo Razdolje. Na skretanju i uzduž ceste su smjerokazi koje treba slijediti do okretišta. Do skretanja možemo doći i iz smjera jugozapada (N. Vinodolski), jugoistoka (Drežnica, Jezerane) ili sjeverozapada (Mrkoplja, Tuka ili Begovog Razdolja). Od okretišta pl. put kratko vodi po makadamskoj cesti, s koje skreće desno i nastavlja oštro u brdo do pl. skl. M. Hirtz odnosno pl. kuće D. Hirtz. Drugi, nešto dalji prilaz, je proširenje uz makadamsku cestu Tuk-Jasenak (Begova staza) nedaleko od tjesnaca Velika Vrata. Do tog proširenja možemo doći iz dva smjera: Tuka (preko Matić poljane) ili Jasenka”.