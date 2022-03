Osvojite 20.000 HRK sufinanciranja solarne elektrane za kućanstvo

Zelena energetska zadruga (ZEZ), vodeća organizacija za građansku energiju u Hrvatskoj, u suradnji s Raiffeisenbank Hrvatska drugu godinu zaredom organizira nagradni natječaj 2030. JE DANAS. Ovaj natječaj održava se u sklopu servisa Zelene energetske zadruge za podršku građanima u realizaciji sunčanih elektrana za kućanstvo Na sunčanoj strani, a pod geslom ”Promijenimo solarnu sliku Hrvatske”, odnosno s ciljem poticanja korištenja solarnog potencijala Hrvatske. Deset najkreativnijh prijavitelja, koji ujedno zadovoljavaju tehničke uvjete, osvojit će 20.000 HRK sufinanciranja cjelokupne realizacije sunčane elektrane za svoj dom. “U Hrvatskoj ukupna proizvodnja iz sunčanih elektrana zadovoljava manje od 1% potreba za električnom energijom. S druge strane, susreću nas energetska kriza i klimatska kriza, za koje su obnovljivi izvori energije među najboljim rješenjima. Ovim natječajem cilj nam je potaknuti čim veći broj građana na promišljanje o ugradnji vlastite sunčane elektrane i barem dijelu njih pomoći u njenom financiranju”, objasnila je Melani Furlan, voditeljica servisa Na sunčanoj strani iz Zelene energetske zadruge.

Hrvatska ima veliki solarni potencijal zbog svog geografskog položaja. Pojedina mjesta imaju do 2300 sunčanih sati godišnje što je znatno više u usporedbi s Nizozemskom ili Njemačkom, koje unatoč manjoj količini sunčanih sati svoj potencijal puno više iskorištavaju. Solarna energija iskoristiva je u baš svakom dijelu Hrvatske, a hrvatskim kućanstvima može donijeti preko 80% uštede na računu za električnu energiju na godišnjoj razini, kao i pružiti sigurnost opskrbe i stabilnost troška električne energije, važnost čega se posebno vidi kada nas sustignu promjene poput trenutnih na tržištu električne energije. “RBA, kao financijska institucija ima nekoliko uloga kako pridonijeti ostvarivanju ciljeva održivosti: kao investitor u održive projekte, edukator i primjer dobre prakse te kao društveno odgovorna institucija. Kao financijska institucija naša uloga je da se primarno okrećemo društveno odgovornim klijentima i projektima te onima koji su u tranziciji i žele se okrenuti održivom poslovanju. Jedan od upravo takvih projekata je i naša suradnja sa Zelenom energetskom zadrugom. Naš cilj je primarno zainteresirati širu javnost za alternativne izvore energije, motivirati ih da ugrade vlastitu sunčanu elektranu te postepeno promijeniti solarnu sliku Hrvatske.“ izjavila je Sara Foršek, voditeljica održivosti iz Raiffeisenbank Hrvatska.

Uzimajući u obzir prosječne uštede koje se u kućanstvu ostvaruju korištenjem solarne energije, kao i to da je životni vijek jedne sunčane elektrane minimalno 25 godina, sudjelovanje u natječaju 2030. JE DANAS može se itekako isplatiti. Za opskrbu električnom energijom jednog prosječnog četveročlanog kućanstva dovoljna je sunčana elektrana od 3 kW, čiji je trošak cjelokupne realizacije oko 40.000 HRK. Osvajanjem nagrade taj trošak može se umanjiti za oko 50%. Ovo je drugi put da Zelena energetska zadruga i Raiffeisenbank u Hrvatskoj nude ovakvu priliku – na prošlogodišnjem natječaju 2030. JE DANAS pet građana osvojilo je besplatnu cjelokupnu realizaciju sunčane elektrane do 3 kW, dok je sedamnaest njih osvojilo besplatnu izradu glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane do 10 kW.

Za sudjelovanje u ovogodišnjem natječaju, potrebno je da se i sami uključite u poticanje korištenja solarnog potencijala Hrvatske. Kreirajte autorsku fotografiju i kratki tekst kojim pozivate susjede i sugrađane na korištenje solarne energije te ih priložite u prijavi na natječaj na adresi https://natjecaj.nasuncanojstrani.hr/ do 15. travnja. Deset najkreativniijih prijavitelja, koji ujedno zadovoljavaju tehnički uvjet posjedovanja glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane, osvojit će sufinanciranje sunčane elektrane u iznosu od 20.000 HRK.