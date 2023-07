Na ovoj Akademiji proći ćete sve ispite, ali na biciklu! Bikademy ima novu turu na Pagu

Bikademy, inovativni cikloturistički proizvod, otvorio je novi Studij – grad Pag i južni dio otoka Paga. Idealna je to nadopuna na Studij Novalja sa sjevernim dijelom otoka kojeg je Bikademy otvorio prošlog listopada. Tako su osigurali da cikloturisti, biciklisti i rekreativci mogu otkriti jedinstvene lokacije i osvojiti nagrade bez obzira gdje su na otoku.



“Pag Will Rock Your World” naziv je ovogodišnje kampanje koja pokazuje sve razloge zbog kojih Pag, na pozitivan način, može uzdrmati nečiji svijet. Otok je ogoljen od bure pa igra riječju “rock” dodatno ukazuje na značaj kamena.

Bilo da je riječ o krajoliku, šarmantnim uličicama ili nevjerojatnoj arhitekturi grada Paga, kamen je svjedok bogate prošlosti grada i saveznik u današnjici.

Baš kao formalna akademija

Bikademy je koncept koji, baš poput formalne akademije ima studente, studije i ispite. Zadatak Bikademy Studenta je izabrati Studij (regiju ili grad) i biciklirati do zadanih Ispita (lokacije unutar Studija). Kada dođu do Ispita, potrebno je napraviti check-in na besplatnoj Bikademy mobilnoj aplikaciji nakon čega dobivaju nagradu za obilazak svih Ispita odabranog Studija.



Studij Pag, osim grada Paga, sadrži još šest Ispita: Forticu, Kolansko polje, vidikovac Paška Vrata, Stari grad Pag, Šimune i Veliko blato.

Krešimir Herceg, vlasnik Bikademy-a, ističe da bicikliranje, kao jedan od najodrživijih oblika kretanja, osigurava manje emisija CO2 i gužvi te istovremeno povećava fizičku aktivnost i zdravstvenu dobrobit.

Smanjenje gužvi i čišći zrak ključno je za ugodniji život lokalnog stanovništva i bolje iskustvo turista. Upravo je misija Bikademy-a omogućiti to kroz motiviranje ljude na istraživanje kulturne i prirodne baštine biciklom te istovremeno promovirati destinacije kao poželjne za cikloturiste.

Idealna destinacija za aktivni odmor

“Bikademy je još jedna prilika za pozicioniranje grada i otoka Paga kao idealne destinacije za aktivni turizam i cikloturiste. Ovim partnerstvom očekujemo povećanje broja cikloturista i rekreativaca i na manje poznatim kulturnim i prirodnim atrakcijama grada Paga i okolice”, dodala je Vesna Karavanić, direktorica Turističke zajednice Grada Paga.

Otvaranje ovog Studija omogućili su Turistička zajednica Grada Paga, Turistička zajednica Općine Kolan te Turistička zajednica Povljana, uz partnere Bikademy-a, Enna Grupu i Giant Hrvatska koji je osigurao nagrade.