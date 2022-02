Varaždin svojim stanovnicima nudi subvencije za kupnju ili servis bicikla

S ciljem poticanja građana na korištenje bicikla u javnom prometu na siguran način, Grad Varaždin će i ove godine sufinancirati troškove servisiranja bicikla koji već posjeduju građani s 50% troškova servisa, odnosno do maksimalno 200,00 kuna po korisniku poticaja. Za provođenje ove mjere , u proračunu za 2022. godinu osigurali su ukupno 100.000,00 kuna. Mjeru sufinanciranja servisa starog bicikla Grad Varaždin će provesti od 15. veljače do 15. travnja 2022. godine, odnosno do iskorištenja planiranih sredstava.

Podsjetimo, ovaj grad u sjeverozapadnoj Hrvatskoj početkom godine postao je član mreže gradova i regija Europske biciklističke federacije pa će također sufinancirati i kupnju novog bicikla s 300,00 kuna po korisniku poticaja. Za provođenje ove mjere iz Grada su ukupno izdvojili 150.000,00 kuna u Proračunu za 2022. godinu. Mjeru sufinanciranja kupnje novog bicikla Grad Varaždin će provesti od 15. travnja do 15. kolovoza 2022. godine, odnosno do iskorištenja planiranih sredstava.

Pravo na subvenciju može se ostvariti u varaždinskim trgovinama bicikla i biciklističke opreme koje možete provjeriti na službenim stranicama Grada Varaždina. Za ostvarivanje prava na subvenciju građani su dužni predočiti važeću osobnu iskaznicu i potpisom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjaviti da nisu iskoristili subvenciju za servis ili kupnju bicikla ove godine. Svaki građanin može ostvariti pravo na samo jednu subvenciju tijekom 2022. godine (kupnja ili servis).