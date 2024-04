Glazba sa šećernih ploča? Da, uskoro bi se gramofonske ploče mogle proizvoditi od šećerne trske

Da bi se proizvelo 5 milijuna gramofonskih ploča, potrebno je više od 1000 tona plastike, što ostavlja zastrašujeće visoki ugljični otisak, ali i trag u okolišu koji se neće izbrisati nekoliko stotina godina. Kako bi pronašli rješenje za ljubitelje glazbe i zaljubljenike u planet Zemlju, britanski startup Evolution Music pokrenuo je projekt Evovinyl, proizvodnju prvih ekoloških i održivih gramofonskih ploča napravljenih od bioplastike dobivene iz otpada šećerne trske.

Zapravo, sirovina od koje nastaje Evovinyl otpad je s plantaža šećerne trske. Iza ovoga projekta je tri godine istraživanja i testiranja, a konačni rezultat je odličan zvuk, ali i održiv proizvod. Tiskanje Evovinyla traje 50% manje vremena u usporedbi s tradicionalnim vinilom, a tijekom testnog razdoblja uštedi se do 30% energije.

No, kako kažu iz Evolution Musica, zahvaljujući svojoj formuli sirovine na bazi šećerne trske, ovaj inovativni vinil također smanjuje emisije CO2 povezane s proizvodnjom za 2%. Evovinyl nije samo vinil s niskim ekološkim utjecajem tijekom proizvodnje, ova se gramofonska ploča može reciklirati i transformirati u novu sirovinu. Dakle, krug održivosti zatvara se na vrlo pohvalan način. Od šećerne trske do gramofona, od gramofona do kolekcije, da bi se potom možda rodio u obliku drugog vinila, ili tko zna, potpuno drugačijeg predmeta.

Naravno, dug je put do toga da Evovinyl postane industrijski standard. Iz Evolution Musica kažu da pred njima stoji mnogo zahtjevnih zadataka – formula se treba usavršiti, testirati izdržljivost proizvoda i, naravno, treba uvjeriti proizvođače i potrošače da prihvate ovu zelenu inovaciju.