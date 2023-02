Odbjegla sova iz zoološkog vrta postala je hit: Vandal joj uništio nastambu i pustio ju na slobodu

Cijeli svoj život orao sova Flaco provela je u zatočeništvu. Gotovo trinaest godina njezin je dom bio Zoološki vrt u Central parku, kada je nepoznati vandal uništio njenu nastambu i tako ju pustio na slobodu.

Pobjegavši iz Zoološkog, Flaco je tako postala ikona New Yorka. Radnici iz Zoološkog bili su frustrirani i umorni u pokušajima da uhvate odbjeglu sobu, ali nekoliko puta su ju vidjeli kako prelijeće područje Central Parka.

“Prije nekoliko dana promatrali smo ga kako uspješno lovi, hvata i jede plijen. Uvjerili smo se u brzi napredak u njegovim vještinama leta i sposobnosti samouvjerenog manevriranja po parku”, stoji u priopćenju zoološkog vrta Central Park.

Saw Flaco — the owl — again today. I guess it really likes napping in this one tree near the playground?

Was able to finally tell a joke about chubby Flaco when a woman nearby said, “Flaco? The owl isn’t flaco!”

So I said, “It’s name should be Gordo, right?”🦉 @BirdCentralPark pic.twitter.com/tfjG8v9L7p

— Jack Szwergold יעקב 🇺🇦 (@JackSzwergold) February 11, 2023