Kako bi djecu naučili o recikliranju i ponovnoj upotrebi, nizozemski učenici skupljaju elektronički otpad od vrata do vrata

Kako bi potakli i obrazovali djecu na recikliranje i ponovnu upotrebu, učenici osnovnih škola u Amsterdamu u Nizozemskoj sami skupljaju stare elektroničke uređaje od vrata do vrata. Prikupljeni gadgeti bit će ponovno korišteni ili reciklirani, ovisno o stanju u kojem ih pronađu, a time djeca ne samo da imaju priliku naučiti više o kružnom gospodarstvu i važnosti smanjenja elektroničkog otpada, već također mogu osvojiti nagrade i razviti osjećaj timskog duha. Kako stoji na stranicama glavnog grada, polovica elektroničkog otpada u Nizozemskoj se ne reciklira, a ovo “E-Waste race” je natjecanje koje se organizira 4 uzastopna tjedna u različitim dijelovima Nizozemske.

Trenutno je utrka aktivna u gradovima Amsterdam, Den Haag i Groningen. Suorganiziraju ga općine, lokalne komunalne službe i neprofitne organizacije. Učenici tako uče o e-otpadu, sirovinama i utjecaju otpada na okoliš, kako natjecanje napreduje i to sve kroz interaktivnu lekciju. Djeca skupljaju robu u domovima ljudi, kod prijatelja i obitelji, ali također vode kampanju u svom susjedstvu putem plakata i lokalnih medija. Na taj način u projekt smanjenja otpada uključuju cijelu zajednicu.

Pobjednici eco-friendly natjecanja u Amsterdamu bit će objavljeni početkom listopada. Škola koja prikupi najviše sprava dobit će glavnu nagradu – školski izlet za cijeli razred. Do sada je od smetlišta spašeno 2.308.157 uređaja, a svako do sad organizirano natjecanje, njih 71 uštedjelo je u prosjeku 19.610 kilograma emisije CO2. Osim pozitivnog utjecaja na okoliš, istraživanje Tehnološkog sveučilišta u Eindhovenu pokazalo je da Utrka za e-otpad dovodi do pozitivne promjene u ponašanju i veće svijesti učenika i njihove neposredne okoline, poput roditelja i nastavnika, u pogledu recikliranja otpada.