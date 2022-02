WaterBear: Besplatna streaming platforma dokumentarnih filmova o klimatskim promjenama

WaterBear Network je besplatna internetska usluga za gledanje filmova koja, u partnerstvu s više od 80 dobrotvornih organizacija i nevladinih organizacija diljem svijeta, uključujući WWF, Greenpeace i Amazon Watch, nudi sadržaj o najkritičnijim problemima s kojima se planet danas suočava. Pokriva teme o klimatskim akcijama, biološkoj raznolikosti, održivosti, zajednicama i još mnogo toga.

Platformu je osnovala Ellen Windemuth, izvršna producentica Baftom i Oscarom nagrađenog dokumentarca “My Octopus Teacher”. Riječ je o aplikaciji i web stranici gdje možete gledati mnoštvo dokumentarnih filmova, potpuno besplatno, bez oglasa i jednom jednostavnom prijavom.

Pronaći ćete dokumentarce poput “I Am Greta” i “A Life on Our Planet”, a svi do reda bave se temama o klimi. Sadržaj je inspirativan i ohrabruje svoje gledatelje da svojim djelovanjem zaštite planet Zemlju. “Cijeli svoj profesionalni život snimam filmove o okolišu,” izjavila je za Vogue putem Zooma izvršna direktorica WaterBeara i filmska producentica, Ellen Windemuth. “Pomislili smo: zašto ne bismo snimili kratke filmove o istaknutim projektima na kojima rade ove nevladine organizacije?”

Osim što je streaming usluga, omogućava umrežavanje i djelovanje, pa tako na ovoj platformi možete kliknuti na kartice pod nazivom “Poveži se” i “Poduzmite radnju”. Također, daju informacije o mjestima gdje možete izvršiti donaciju dobrotvornim organizacijama koje rade na rješavanju problema iz dokumentaraca.

Recimo da gledate dokumentarac o pingvinima i pomislite u sebi, “Ah, šteta što ti pingvini prolaze kroz sve to”, mogli biste kliknuti na kartice “Poduzmite akciju” ili “Poveži se” i vrlo lako vidjeti postoji li organizacija kojoj možete donirati sredstva ili se povezati s volonterima koji pomažu u rješavanju određenog problema. Kartica “Poduzmite akciju” također ima odjeljak posvećen odgovornom turizmu, a tu možete rezervirati i svoje novo turističko putovanje i održivo putovati.