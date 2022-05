Ovog proljeća posjetite najpoznatije hercegovačko izletište i otkrijte zašto oduševljava turiste iz cijelog svijeta

Na vašoj must see listi definitivno se mora naći i vrelo Bune. Ovo nije samo najpoznatije hercegovačko izletište, ovo je ujedno i jedan od veoma popularnih Instagram spotova ovog dijela Bosne i Hercegovine. No, bez obzira koliko fotografija ste možda na Instagramu vidjeli s ove lokacije, vrelo Bune i Tekija Blagaj su nešto što trebate doživjeti uživo. To je lokacija koja nikog ne ostavlja ravnodušnim.

Vrelo Bune se nalazi 12 kilometara od Mostara u mjestu Blagaj i predstavlja odličan jednodnevni izlet. Blagaj ima dugu povijest, a na ovom području su pronađeni ostatci iz prethistorijskog, ilirskog, rimskog, bizantskog i srednjovjekovnog perioda. Vrelo Bune, odnosno izvor rijeke Bune, ubraja se u jedan od najjačkih krških vrela Europe. Iznad izvora nadvijaju se nadmoćno stijene visine 240 metara. Sama rijeka teče svega devet kilometara nakon čega se ulijeva u Neretvu. Boja Bune ostavlja bez daha i hipnotizira svakog posjetitelja.

Osim samog izvora, atrakcija ovog izletišta je i Tekija Blagaj. To je mjesto gdje su derviši obavljali i još uvijek obavljaju zirk (slave Boga). Povijest govori kako je Tekija nastala ubrzo nakon pada Hercegovine pod tursku vlast 1446. godine, a prvi pisani trag donosi Evlija Čelebija 1466. godine u svom putopisu. Tekija je tijekom povijesti u više navrata obnovljena i preuređena, a aktivno je radila do 1925. godine kada je umro i njezin posljednji šejh Sejdo Šehović. Od Drugog svjetskog rata rad derviša i tekija je službeno bio zabranjen u BiH. Objektom je do ranih 1970-ih upravljao Zemljaski muzej BiH, da bi od 1974. Tekiju preuzela Islamska zajednica.

Do grada Blagaj iz Mostara vozi autobus u par navrata tijekom dana. Najbolja opcija je doći s osobnim automobilom, a parking se nalazi pored vrela Bune. Parking se naplaćuje četiri km, a ulaz u Tekiju Blagaj 10 km po glavi.

Nakon što posjetite Tekiju Blagaj i doznate mnogo o njezinoj povijesti, pređite na drugu stranu gdje vas čeka najljepši pogled. Mi smo nakon fotkanja odvojili vremena za odmor te smo u hladu ugostiteljskog objekta uživali u turskoj kavi, zvukovima Bune te se posve isključili od svijeta oko nas.