Ovo je PR agencija koja je uvela trodnevni radni tjedan, zaposlenicima daje zeleni bonus i uči druge o održivosti

Green.hr kao pokretač najveće komunikacijske zelene platforme želi proaktivno djelovati i prema poslovnoj zajednici te provodi relevantno istraživanje među medijima, agencijama i kompanijama. Nastavno navedenom, pokrenuli smo GREENdex istraživanje, koje za cilj ima prikupiti relevantne informacije od aktera koje smo ovim projektom odlučili staviti u fokus, kako bismo definirali indikator zelene transformacije. Istraživanjem želimo dati odgovor na pitanje u kojoj mjeri poslovni subjekti provode održive politike i koliko svojim doprinosom služe kao primjeri pozitivne promjene.

Kroz više od dvadeset godina rada, Dialog komunikacije premetnule su se u jednu od vodećih domaćih agencija za komunikacijski menadžment, a specijalizirani su za korporativne, marketinške i digitalne komunikacije. Kroz suradnju s brojnim klijentima iz različitih sfera, ova agencija svakodnevno osluškuje tržište i potrebe kako klijenata, tako i svojih zaposlenika, a sve u skladu s vremenom u kojem se nalazimo. Da se svijet u doba klimatskih promjena itekako transformira i da neka davno propisana pravila u agencijskom svijetu ne vrijede jednako i danas, svjedoči tome upravo i ova agencija koja je svoje poslovanje počela “krojiti” u skladu s okolišem i održivosti podižući svijest unutar i oko svoje tvrtke.

Smanjivanje ugljičnog otiska koji se očitava u vidu trodnevnog radnog tjedna u uredu, zeleni izazovi kojim potiču zaposlenike na što više koraka u mjesecu zbog čega budu nagrađeni, zeleni bonusi, odnosno subvencioniranje nabave bicikala, samo su neke od uvedenih zelenih politika unutar kolektiva, a tu je i pokretanje platforme The Green Hub u suradnji s inicijativom Ditch Plastic Croatia koja organizacijama nudi usluge definiranja održivih praksi, edukaciju zaposlenika, pružanje konkretnih alata za prelazak na održivi način poslovanja. Sve to su Dialog komunikacije, a više o svemu razgovarali smo s direktoricom Marinom Čulić Fischer.

Evo za početak, smatrate li da PR agencije mogu na bilo koji način u svojim projektima progovarati zeleno?

Apsolutno mogu i trebaju, obzirom da bi zaštita okoliša danas trebala biti jedan od prioriteta za svaku organizaciju. S druge strane, pričati “zeleno” bez stvarne podloge u konkretnim akcijama nije ništa drugo nego greenwashing.

Dialog Komunikacije kao PR agencija uspješno radi već više od 20 godina. Jeste li kroz ovaj poprilično dugačak period u ovoj branši osjetili promjene i da se one odnose i na svojevrsno ekološki osviješteno komuniciranje?

Naravno da osjećamo promjene, radimo u jednoj od najdinamičnijih industrija uopće. Neke promjene pratimo, neke otkrivamo u ranoj fazi, a neke ubrzavamo. Najveće promjene vezane su uz brzinu širenja informacija, izravni dijalog s potrošačima i moć koju su kupci dobili pojavom društvenih mreža, te promjene u medijskom prostoru i digitalnoj transformaciji. Zaštita okoliša i prirode zadnjih je godina postala jedna od najvažnijih tema za gotovo sve industrije koje servisiramo, ali ne bih to nazvala ekološki osviještenim komuniciranjem, nego upravljanjem komunikacijom tema vezanih uz zaštitu okoliša.

Jesu li i klijenti s kojima ste imali prilike surađivati ili surađujete osjetili potrebu da komuniciraju koliko je to moguće zelenije?

Zbog klimatskih promjena i pritiska javnosti klijenti osjećaju potrebu da u svoje poslovanje, proizvode i usluge uključuju mjere za zaštitu okoliša, koje žele i komunicirati. Te napore apsolutno podržavamo i svaki takav zahtjev, kojih je sve više, rado pretačemo u svrsishodnu komunikaciju. Od naših klijenata po tom pitanju bih posebno istaknula Booking.com, Beiersdorf i Europsku komisiju.

Koji su najveći izazovi agencija prilikom stvaranja takve vrste projekata?

Najveći izazov je greenwashing. Za pozicioniranje na teritoriju zaštite okoliša potrebne su stvarne promjene, a ne samo marketing. On bi trebao biti posljedica provedenih promjena, umjesto razloga za komunikaciju.

Koliko je teško doprijeti do široke mase, publike pa konačno i kupaca kada su javno komuniciranje i kampanje usmjerene prema ekologiji, održivosti, klimatskim promjenama?

Zadnjih godina to je sve manji problem, obzirom da su potrošači sve više osviješteni po pitanju klimatskih promjena, što je trend kojeg prate i mediji. Pokretanje vašeg portala dobar je primjer za to.

Prije dvije godine Dialog Komunikacije su u suradnji s inicijativom Ditch Plastic Croatia osnovale The Green Hub platformu koja se fokusira na održivo poslovanje kompanija. Što vas je potaklo na njezino osnivanje?

Na osnivanje platforme The Green Hub potakla nas je svijest o potrebi da se situacija po pitanju zaštite okoliša mora mijenjati i procjena da će do promjene najbrže doći ako s okolnostima budu upoznate različite tvrtke, organizacije i institucije. Smatramo da su to subjekti koji imaju najviše resursa za poticanje promjena.

Kakve su bile reakcije kompanija?

Reakcije su bile odlične. Vidjeli smo to kod naših postojećih klijenata, ali i kod velikog broja kompanija s kojima prije nismo surađivali, pa se tako platforma The Green Hub danas može pohvaliti s nizom partnera koji ulažu značajne napore po pitanju zaštite okoliša. Među njima mogu istaknuti Raiffeisenbank Hrvatska, Franck i INA-u.

Što ova platforma točno nudi i tko vam se sve može javiti?

Mogu nam se javiti svi koji žele unaprijediti svoja znanja o zaštiti okoliša ili po tom pitanju djelovati . Između ostalog nudimo edukacije zaposlenika, održive team buildinge i projekt Eko zeleni ured, u okviru kojeg pomažemo kompanijama da u svojim uredskim prostorima unaprijede mjere vezane uz smanjenje Co2, uštede energije, smanjenje jednokratne plastike, razvrstavanje i zbrinjavanje otpada i sl.

Jedna ste od rijetkih agencija koja je i unutar svojeg kolektiva uvela mnoge zelene prakse. Možete li nam otkriti o čemu se radi?

Da, u Dialogu smo zaista uveli niz održivih praksi. Između ostalog, pravilno odvajamo i zbrinjavamo otpad, koristimo ekološka sredstva za čišćenje, tonere i papir, smanjili smo upotrebu jednokratne plastike, potičemo transport do, iz i izvan ureda javnim prijevozom, biciklima i pješice ili kroz carpooling opcije. Čuvamo resurse kao što su električna energija i voda, čemu je doprinjelo i uvođenje trodnevnog uredskog tjedna. Nedavno smo lansirali Zeleni izazov i Zeleni bonus. Zeleni izazov se odnosi na poticanje djelatnika da u ured dolaze pješice kroz nagrade za najaktivnije zaposlenike. Zeleni bonus je subvencioniranje kupnje bicikala za sve djelatnike koji se žele odlučiti na taj potez. Također organiziramo i redovne edukacije na različite teme vezane uz zaštitu okoliša, organiziramo akcije čišćenja prirode, a i prvi smo ured u Hrvatskoj koji je dobio priznanje Eko zeleni ured.

Kakav feedback dobivate od svojih zaposlenika?

Povratne informacije zaposlenika su izvrsne. U principu ne radimo ništa na što naši djelatnici nisu pristali i redovno mjerimo njihovo zadovoljstvo uvedenim mjerama, te ih sukladno povratnim informacijama nadograđujemo i modificiramo.

Kako vidite svijet PR-a kroz narednih desetak godina?

Mislim da ćemo se kao industrija sve više baviti svrhom, a sve manje kratkoročnom komunikacijom čiji je najvažniji cilj prodaja. Svijet se okreće brže nego ikada do sada, izazovi su sve veći i mi u tome moramo ostati u kontrolnom tornju, pozicionirati se kao konzutanti za osjetljiva pitanja koji će organizacijama pomoći da svoje vizije na pravi način iskomuniciraju svojim cijanim publikama.

