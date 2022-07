Ovaj stogodišnji vegan i dalje postavlja svjetske rekorde u trčanju!

Iako se nekada smatralo da veganska prehrana nema dovoljno proteina, sve je više dokaza koji potvrđuju da itekako ima i to više nego što je potrebno ako se osoba pravilno i raznoliko hrani. Isto tako možemo primijetiti kako ima sve više profesionalnih sportaša koji su vegani, što skoro pa do nedavno nije bilo tako uobičajeno. Prkoseći tvrdnjama da biljnoj prehrani nedostaje proteina ili onemogućuje atletsku izvedbu, veganski sportaši diljem svijeta dokazali su suprotno, uključujući neke od najuspješnijih natjecatelja na svijetu. Od Novaka Đokovića i sestara Williams do Lewisa Hamiltona, Toma Bradyja i Patrika Baboumiana, jednog od najjačih ljudi na svijetu. Mnogi su rekli kako im prelazak na veganstvo zapravo dalo više snage, ali jedan od njih se može pohvaliti da je zahvaljujući veganstvu došao i do stote godine života.

Mike Fremont je prešao na vegansku prehranu u dobi od 69 godina nakon što je ga je uzdrmala dijagnoza raka. Iako su mu liječnici rekli da mora hitno obaviti operaciju koja bi mu spasila život, Mike je inzistirao da umjesto operacije prvo promijeni prehranu i stil života. “Rekao sam ne, idem na dijetu!”, prisjetio se u intervjuu za portal Great Vegan Athletes. “Za dvije i pol godine tumor je počeo krvariti i bio sam operiran. Kirurg je tražio metastaze na 35 mjesta i nije našao nijednu. Drugim riječima, moja makrobiotička prehrana, koja je postala veganska prehrana, koja je postala cjelovita biljna prehrana, ubila je metastaze!”. Sada Fremont, najstariji poznati veganski trkač, drži svjetske rekorde u trčanju maratona za dobne skupine od 88 i 90 godina.

Ovaj tjedan, Fremont se pridružio legendarnom sportašu Richu Rollu na njegovom podcastu kako bi razgovarali o njegovoj produženoj natjecateljskoj karijeri i nepokolebljivoj snazi i izdržljivosti. Fremont je tvrdio da su proteklih nekoliko godina prije njegove stote godine bile “najbolje godine” njegovog života. Roll je ovog 100-godišnjeg sportaša pitao čemu pripisuje svoju dugovječnost, a Fremont je bez oklijevanja ustvrdio da njegova prehrana igra glavnu ulogu. “Ne sumnjam, apsolutno, da je moja prehrana odredila moje postojanje. Moj daljnji život i moje prekrasno zdravlje,” rekao je Fremont Rollu u emisiji.

Fremont za sada ne planira stati, pa čak ni usporiti. Harvey Lewis, njegov 46-godišnji trkački partner i kolega vegan, rekao je kako je Fremontu predložio trčanje na 5 km za njegov 100. rođendan. Fremont je odbio tu ideju i umjesto toga predložio da trče duplo veću udaljenost. “Pitao sam ga o Flying Pig Marathonu i je li zainteresiran za utrku od 5 km, jer smo to radili proteklih nekoliko godina”, rekao je Harvey. “Odgovorio je: ‘Ne osjećam da je to stvarno utrka osim ako ne istrčimo 10 kilometara. Nema svađe s Mikeom. 10K ili ništa!”

Utjecaj biljne prehrane na produljenje životnog vijeka

Iako veganska prehrana nije preporučeno liječenje raka ili zamjena za medicinsko liječenje, sve više istraživanja pokazuje da takva prehrana može značajno smanjiti rizik od obolijevanja od nekoliko vrsta raka. Početkom ove godine, s tudija objavljena u Plos Medicine Journalu tvrdi da možete produljiti svoj životni vijek za 10 godina ili čak i više ako počnete jesti biljnu prehranu dovoljno rano. Izvješće tvrdi i da biljna prehrana može pomoći u smanjenju rizika za nekoliko smrtonosnih bolesti, uključujući bolesti srca i moždani udar.

Kako veganska prehrana utječe na sportaše najbolje prikazuje vrlo zanimljiv dokumentarac The Game Changers, pokazujući svijetu kako sportaši ne trebaju meso ili mliječne proizvode za profesionalni nastup. U dokumentarcu možemo vidjeti kako se hrane Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, Lewis Hamilton, Patrik Baboumian i razni drugi te kako im je ta promjena pomogla u performansama. Od tada su razni istaknuti sportaši prešli na vegansku prehranu kako bi smanjili upale, poboljšali izdržljivost i svoje cjelokupno zdravlje.