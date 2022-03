Ova zemlja na Balkanu dobiva šetnicu dugačku nevjerojatnih 1,400 kilometara

Zamislite da imate šetnicu kojom možete obići cijelu državu. Jedna takva se gradi u Rumunjskoj i bit će dugačka nevjerojatnih 1400 kilometara. Via Transilvanica kako je ime ovoj stazi, protezat će se od sjeverne granice zemlje pa sve do Dunava i jugozapadne granice sa Srbijom, a s obzirom na to je Rumunjska sama po sebi prekrasna zemlja prepuna zapanjujućih kontrasta, na ovo dugoj šetnji pješaci će moći svjedočiti raznolikostima; od transilvanijskih dvoraca i samostana do ogromnih planinskih lanaca, ogromnih šuma i gradova prepunih kulturom.

Ova staza dugačka gotovo 1500 kilometara otvara se s ciljem poticanja što većeg broja ljudi da upoznaju Rumunjsku i to korak po korak, a organizacija koja stoji iza izgradnje staze objavila je i zanimljive vodiče vezane za lokalno stanovništvo, povijest, tradiciju, divljinu, atrakcije, restorane i hotele koji se turistima mogu naći na putu tijekom ove pješačke avanture.

Naravno, svi zainteresirani ne moraju nužno propješačiti stazu u jednom potezu jer je Via Transilvanica podijeljena na dijelove, tako da planinari mogu birati dijelove koji ih najviše zanimaju. Svaka dionica se kreće između 150 km i 300 km, a rute uključuju područja poput surovih rumunjskih visoravni, vodene regije Banata i slikovitih planina Bukovine. Ovim projektom potiče se održiviji turizam, a mnoge rumunjske znamenitosti turisti nisu u mogućnosti vidjeti jer se do njih ne može doći automobilom, osim pješice ili biciklom što će sada biti omogućeno. Također, Via Transilvanica se gradi s minimalnim utjecajem na okoliš korištenjem postojećih pješačkih, biciklističkih staza i cesta koje će sada biti spojene u jednu dugačku šetnicu. I dok je prvih tisuću kilometara već prohodno, posljednjih 400 kilometara staze trebalo bi biti gotovo do kraja ove godine.