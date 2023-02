Ostao je bez posla i okrenuo se poljoprivredi. Danas je najpoznatiji smokvar koji je napravio ‘napitak budućnosti’

Jedan dan mi je moja kćerka rekla: ‘Tata hajdemo pržiti smokvu da vidimo što će biti, a ja sam rekao može. Onda smo pokušavali, jednu po jednu, ali nismo uspijevali, tek kasnije smo uspjeli pogoditi temperaturu. Cijela kuća je zamirisala po karameli i onda sam znao da smo uspjeli, rekao nam je Eugen Novaković, poljoprivrednik iz Posedarja kojemu je pošlo za rukom od smokve napraviti kavovinu, napitak sličan kavi, ali bez kofeina i dodanih šećera.

Kada je prije više od deset godina ostao bez posla, morao je pronaći novi izvor prihoda za svoju obitelj. Tada je odlučio posaditi smokve i masline, vratiti se zemlji na kojoj je odrastao i od nje stvoriti kruh. Iako početci nisu bili nimalo lagani, Eugen je osmislio nekoliko proizvoda od smokve koje danas obožava lokalno stanovništvo, ali i brojni turisti.

“Radim energetske zdrave pločice, kolač od smokve, marmeladu od smokve, valjuške, čak i kobasice, a evo sad i kavovinu“, ponosno nam je rekao.

‘Za babe i bebe’

Zimi, kaže, nisu imali što raditi. Iz čiste dosade i kako bi udovoljio kćeri, Eugen je tako uspio samljeti prvu kavovinu od smokve u Hrvatskoj, ali i šire. “Odličnog je okusa, ne znam kako bih vam objasnio, ali ne treba ju šećeriti. Ona ima svoje prirodne šećere, a pritom nema kofeina. To je nešto između čaja i kave. Može ga piti dijete od dva mjeseca ili baba od sto godina“, kroz smijeh nam je rekao.

Ponosan je na sebe i na svoju obitelj jer sve što ima, kaže, postigli su potpuno sami. Nikada nisu tražili poticaje ili pomoć od države. Godinu po godinu, na 3,5 hektara zemlje, ekološkom proizvodnjom, sami su stvarali ideje za nove proizvode, izlagali ih na sajmovima diljem Hrvatske i tako postali prepoznatljivi po kvaliteti.

“Moji proizvodi su od mora, kamena, sunca i ljubavi. Ako čovjek nema ljubavi prema poslu koji radi, onda je bolje da ga ni ne radi jer će se s vremenom pokazati da od toga jednostavno nema ništa“, rekao nam je.

Napitak budućnosti

Stalna želja da razvija nove proizvode i testira tradicionalne okuse, Eugenu je i donijela uspjeh. Za svoj posljednji izum, kavovinu, vjeruje da bi mogla biti napitak budućnosti.

“Mi smo primitivna manufaktura. Sve što radim, radim po uzoru na moju pokojnu baku i djeda. On je bio nadničar i sjećam se kada bi došao iz Zagreba ili iz Rijeke noseći vrećicu kave za baku. Ona je to onda pržila na limu za pečenje u peći na drva. Onda bi malenom drvenom žlicom miješala, gurala ta zrna kave. Isto to sam ja napravio sa smokvom“, objasnio je.

S vremenom se odlučio nabaviti malu pržilicu i trenutno u njoj priprema kavovinu od smokve, a tko god ju je kušao, tvrdi Eugen, ostao je oduševljen.

Na pitanje od kuda crpi toliko ideja za inovativne proizvode, Eugen je jednostavno odgovorio:

“Iz ljubavi, kako od kuda? Volim ovo što radim, volim poljoprivredu, smokvu i ovaj kraj. Vrlo jednostavno.“