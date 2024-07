Mali kirurzi: Znanstvenici otkrili da mravi mogu izvoditi amputacije i spašavati živote

Jeste li se ikada zapitali je li praksa spašavanja života operacijom jedinstvena za ljude? Možda ćete se iznenaditi otkrićem da to rade i mravi. Znanstvenici su otkrili da jedna vrsta, smeđi floridski mravi, posjeduje medicinsku inteligenciju. Ti sićušni stvorovi selektivno tretiraju ozlijeđene udove svojih kolega mrava u gnijezdima, čisteći njihove rane ili amputirajući oštećene udove i dijelove tijela.

Nova studija, objavljena u časopisu Current Biology, otkriva talent mrava na medicinskom polju. Studija pokazuje da su ovi insekti sposobni prilagoditi izbor liječenja vrsti ozljede koju su zatekli, kao i uspješno pomoći svojim kolegama iz gnijezda u oporavku. Ovo otkriće predstavlja veliki korak naprijed u razumijevanju ove vrste, piše Euro News.

“Kada govorimo o ponašanju amputacije, ovo je doslovno jedini slučaj u kojem se u životinjskom carstvu događa sofisticirana i sustavna amputacija jednog člana vrste od strane drugog člana iste vrste”, objašnjava Erik Frank, bihevioralni ekolog sa Sveučilišta u Würzburgu i koautor studije.

U radu objavljenom 2023. godine otkriveno je da skupina mrava može koristiti posebnu žlijezdu za liječenje kako bi spriječila moguće infekcije. To znači da njega rana među mravima nije bila potpuno nepoznata pojava. Međutim, floridski mravi tesari su posebno impresivni jer nemaju tu žlijezdu i, umjesto toga, čini se da koriste samo mehanička sredstva za liječenje svojih kolega iz gnijezda.

Znanstvenici su otkrili da njihova mehanička njega uključuje dva pristupa: mravi ili čiste rane samo sa svojim čeljustima ili biraju čišćenje praćeno potpunom amputacijom noge. Mravi su promatrani kako procjenjuju vrstu ozljede i zatim donose informirane odluke o tome koji pristup poduzeti.

Studija je proučavala ozljede nogu mrava – posjekotine na bedru i zglobu. Ozljede bedra tretirane su čišćenjem i amputacijom noge, dok su ozljede zgloba samo čišćene. Ove intervencije značajno su povećale preživljavanje: 90-95% za amputirane noge i 75% za očišćene zglobove, u usporedbi sa znatno nižim stopama bez pomoći.

