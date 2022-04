Lonely Planet izdvojio najbolje željezničke rute u Europi, a jedna od njih prolazi i kroz Hrvatsku

Željeznice u Europi su zapravo puno više od mjesta na kojem se ukrcavamo u vlakove ili iz njih iskrcavamo. Svojim veličanstvenim postajama, poviješću i evokativnim odredištima dočaravaju bezvremenost koja je odsutna u jednoličnom iskustvu letenja. Posljednjih desetljeća vlakovi većih brzina nadopunjavali su klasične rute, dok je potražnja za klimatski prihvatljivim putovanjima rasla i pojavile su se nove mogućnosti, uključujući nedavni procvat noćnih vlakova. Naime, osim hodanja ili vožnje biciklom, vlak je ekološki najprihvatljiviji način putovanja. Zapravo, u usporedbi s automobilima i avionima, vlakovi ispuštaju između 66 i 75 posto manje ugljika. Što se tiče potrošnje energije, korištenja prostora i razine buke, vlakovi su također daleko održiviji.

Lonely Planet, koji se gotovo 50 godina zalaže za prizemljen, povezan stil putovanja, napravio je novi “Vodič za putovanja vlakom po Europi” s ciljem otkrivanja avantura željeznicom s bilo koje početne točke na kontinentu. Ovo su rute koje su izdvojili autori vodiča.

Od Pariza do Berlina – brzo ili sporo

Dobro uspostavljena mreža brzih vlakova i veliki izbor sporijih opcija povezuje dva velika europska grada. Veličanstvena tura kroz tri zemlje omogućit će vam da se uputite od Pariza do Bruxellesa, putujući dalje do Kölna kroz stanicu Liège-Guillemins koja podsjeća na svemirsku postaju. Katedrala u Kölnu je toliko blizu kolodvora da lako možete otići u razgledavanje prije nego što se ukrcate na brzu ICE uslugu do glavnog njemačkog grada, što traje manje od pet sati. Da biste vidjeli više od neposrednog okruženja kolodvorskih zgrada u svakom gradu, rezervirajte zasebne karte za svaku dionicu na trainline.com ili dodajte stajanje od nekoliko sati ili rezervirajte noćenje putem Deutsche Bahna (bahn.de). Moguća je i brza veza iz Pariza preko Frankfurta.

Od Amsterdama do Beča na Nightjetu

Sve su popularniji noćni vlakovi sa spavaćim kolima koji su popularnost najviše stekli tijekom pandemije. Noćni vlak Nightjet, kojim upravljaju austrijske željeznice, polazi svaku večer u 19 ili 19:30 iz Amsterdama. Dok budete drijemali, vlak će se voziti uz Rajnu, prolazeći Köln i Koblenz, zatim nastavljajući prema jugoistoku kroz Njemačku i ući će u Austriju kod Passaua. Dolazak u Beč u 9 sati ostavlja dovoljno vremena za promatranje krajolika iz udobnosti kreveta, a zatim i slasni doručak.

Kombinirana ruta kroz Wales

Neke od najljepših uskotračnih željeznica na svijetu mogu se naći u Walesu, a dvije najbolje mogu se kombinirati i provesti vas kroz planine i obalni krajolik Snowdonije. Ulovite vlak od čvorišta Llandudno – koji ima glavne linije – niz dolinu Conwy do Blaenau Ffestiniog. Presjedajte za proslavljenu željeznicu Ffestiniog, prepoznatljivu uslugu parnog prijevoza koja vijuga 20 kilometara do obale u Porthmadogu. Vratite se uzvišenom parnom linijom Welsh Highland Railway ispod vrha Snowdona do Caernarfona. Linija West Highland u Škotskoj zasigurno pruža jedno vrlo slikovito putovanje, s neravnim visovima, izoliranim jezerima, netaknutim obalama, Ben Nevisom (najvišom britanskom planinom) i spektakularnim pogledom s vijadukta u Glenfinnanu. Ruta i parni vlak toliko su lijepi da podsjećaju na Hogwarts Express u filmovima o Harryju Potteru.

Od Bastije do Ajaccia kroz unutrašnjost Korzike

Chemins de Fer de la Corse je uskotračna željeznica sa središtem na Ponte Leccia – odakle tri glavne linije vode do Ajaccia, Bastie i Calvija, a sve pružaju nevjerojatan pogled na prekrasan i neravni teren. Ruta koja povezuje Ajaccio i Bastiju najduža je i najslavnija, traje tri i pol sata, pa je najbolje proći rutom s jednim noćenjem, a ne kao jednodnevni izlet.

Od Dublina do Madrida vlakom i trajektom

Iz Dublina je moguće krenuti izravno u kontinentalnu Europu. Uglavnom jednokolosiječna linija prolazi uz Irsko more prema jugu sve do Wicklowa prije nego što skrene u unutrašnjost i zaustavlja se u šarmantnom gradu Wexfordu, smještenom na ušću rijeke Slaney. Od tamo do luke Rosslare možete doći kratkim hodom gdje lovite trajekt koji plovi dvaput tjedno za Bilbao, a put do tamo traje oko 30 sati. Zatim slijedi petosatno putovanje željeznicom do Madrida. Preporučena zaustavljanja su cijenjena katedrala u Burgosu, bivša španjolska prijestolnica Valladolid, rimski akvadukt Segovije i tvrđava Alcázar.

Od Venecije do Palerma

Krećući od jednog kraja Italije do drugog, potencijalne točke zaustavljanja ovog dramatičnog putovanja ne trebaju posebno predstavljanje. Brzi vlakovi Frecciarossa povezuju Veneciju s gastronomskim središtem Bologne za 90 minuta, a Firencu za 40 minuta. Sat i pol dalje ste u Rimu. Za jedno od najneobičnijih europskih željezničkih iskustava idite vlakom sve do Sicilije. U Villi San Giovanni u Kalabriji, vi i vaša kočija se ukrcavate na namjenski trajekt za Messinu na Siciliji, odakle je luda zabava Palerma udaljena četiri i pol sata vožnje uz obalu. Postoji nekoliko dnevnih međugradskih i noćnih usluga koje prometuju s kopna, preko trajekta, do glavnog grada Sicilije, uključujući noćne vlakove izravno iz Milana, Genove i Pise.

Od Osla do Bergena – uz obalu i preko planine

Kandidat za najbolje putovanje vlakom u Europi, Bergenska linija (Bergensbanen) juri pored planina i jezera južne Norveške između Osla i Bergena. Putovanje traje skoro sedam sati, što brzo prođe zahvaljujući nevjerojatnom krajoliku na udobnoj međugradskoj liniji. Postoji mogućnost napraviti dužu verziju ove rute koja omogućuje veći obilazak Norveške, a koja uključuje Flåmsku željeznicu – vjerojatno najslikovitiju rutu na svijetu – i putovanje brodom kroz Nærøyfjord i Aurlandsfjord.

Od Pariza do Barcelone sporim vlakom

Ovi gradovi su povezani brzim vlakom, ali postoji lagana ruta na jugu kroz Francusku do Pirineja preko Limogesa, Toulousea i kroz veličanstvene ruralne i planinske krajolike do Latour-de-Carola. Iako je moguće doći do Latour-de-Carola izravnim noćnim vlakom iz Pariza, propustili biste nevjerojatne prizore u kojima možete uživati dok putujete po danu. Od Latour-de-Carola prigradska linija vozi sve do Barcelone i traje nešto više od tri sata. Moguća zaustavljanja na putu uključuju Ribes de Freser i Ripoll, dom drevnog samostana i dobro polazište za pješačke staze.

Od Budimpešte do Splita noćnim vlakom

U suradnji Mađarskih željeznica (MÁV) i HŽ Putničkog prijevoza ljeti prometuje noćni vlak između Budimpešte i Splita. Zadnjih godina vlak je polazio iz Budimpešte u ponoć, a u Split dolazio nešto prije ručka. Na putu prolazi pokraj mađarskog jezera Balaton i našeg glavnog grada. Kada putnici stignu do jadranske obale, mogu autobusima krenuti prema Dubrovniku ili trajektima i katamaranima do naših obližnjih otoka.

Locarno do Domodossole kroz švicarske Alpe

Gotovo svako putovanje kroz Švicarsku obećava zapanjujući krajolik, a na nekoliko ruta vlakovi voze polako posebno kako bi pokazali planine, rijeke i jezera koja se mogu vidjeti s prozora. Putujući između Locarna u Švicarskoj do Domodossole u talijanskoj regiji Pijemont, željeznica Centovalli kratka je, ali slikovita linija koja prolazi kroz 52 km slapova, nasada kestena, sela s piktoresnim crkvama, dubokih gudura i vinograda. Najznačajnije su most Isorno u blizini sela Intragna i Intragnin klanac.