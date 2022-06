Lidl od sada u svojoj ponudi ima električni automobil. Da, dobro ste pročitali!

Trgovački lanac Lidl proširio je svoj asortiman suradnjom s Like2drive, njemačkom korporacijom koja pruža aktivnosti podrške za transportnu industriju. Iako Lidl ne prodaje električno vozilo, omogućuje njegov najam i besplatno punjenje u svojim poslovnicama s električnom punionicom.

Nissan Leaf je 100 % električni obiteljski automobil koji ima doseg i do 385 km u kombiniranoj vožnji, opremljen je najnovijim tehnologijama inteligentne vožnje i ima inovativna rješenja za punjenje baterije. Upravo ovaj električni automobil nalazi se u Lidlovoj ponudi u Njemačkoj. Nissan Leaf nije dostupan za kupnju ili zakup, već isključivo za najam, a cijena ovisi o vremenu korištenja i kilometraži. Popravak automobila i osiguranje se ne naplaćuje, a što se tiče punjenja, ono je potpuno besplatno u poslovnicama Lidla koje imaju električnu punionicu.

Rok trajanja najma automobila je najviše godinu dana i uključuje 10.000 kilometara. Ako prijeđete više kilometara, plaća se 19 centi po dodatnom kilometru. Trenutna cijena ovog električnog automobila iznosi 29.999 eura, a u Lidlu ga Nijemci mogu iznajmiti do 26. lipnja po mjesečnoj cijeni od 279 umjesto uobičajenih 329 eura. Najam je moguć samo putem aplikacije Lidl Plus u koju je potrebno unijeti kod koji umanjuje cijenu najma za 50 eura. Na ovaj način Lidl u svoj program želi privući nove kupce, no, naravno, svaki korisnik može kasnije deinstalirati aplikaciju.