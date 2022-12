Legendarni Clint Eastwood potiče zaštitu životinja u najnovijem dokumentarcu. Evo gdje ga možete pogledati…

Manekenka, glumica i redateljica Katie Cleary režirala je i producirala film “Why on Earth”, a poznata je i kao osnivačica Peace 4 Animals, grupe koja radi na zaštiti ugroženih vrsta u Africi, Indoneziji i Indiji. “Why on Earth” je njezin drugi dokumentarac i svojevrsni je nastavak njezinog dokumentarca “Give Me Shelter” iz 2015. koji se fokusirao na spašavanje i dobrobit životinja. Film “Why on Earth” snimljen je u pet zemalja i fokusira se na način na koji su ljudi uništili životinjska staništa i naposljetku uništavaju sami sebe potičući klimatsku krizu neodrživim praksama kao što su krčenje šuma za proizvodnju palminog ulja, krivolov, rezanje peraja morskih pasa i uzgoj životinja.

Vodeći gledatelje u zemlje uključujući Južnu Afriku, Keniju i Indoneziju, redateljica Cleary, snimatelj Hunter Nolan i spisateljica Kristin Rizzo dokumentirali su ljude koji rade na zaštiti ugroženih orangutana od krčenja šuma zbog industrije palminog ulja; kako je ilegalna trgovina morskim psima naštetila populaciji morskih pasa u Južnoj Africi; utjecaji ljudi koji krivolove ugrožene vrste kao što su slonovi, lavovi i afrički nosorozi; i više. Clearyjev cilj s “Why on Earth” je “podići svijest i stvoriti pozitivnu promjenu za usmjeravanje ovog pokreta kako bi se spasile najkritičnije vrste na našem planetu.”

“Postoje jednostavne stvari koje mi kao ljudi možemo i moramo učiniti kako bismo spriječili pustošenje naših prašuma i uveli strože kazne za krivolovce koji ubijaju ugrožene vrste”, dodala je Cleary. Jedna od njih je odbacivanje industrije uzgoja životinja i prakticiranje biljne prehrane. U tu svrhu, dokumentarac također daje uvid u industriju uzgoja životinja, uključujući uzgoj pilića radi mesa i krava koje se uzgajaju radi proizvodnje mlijeka.

Dok je Clint Eastwood najpoznatiji po svojim ulogama u vestern filmovima, “Why on Earth” po prvi put otkriva drugu stranu nagrađivanog glumca. “Ja sam ljubitelj životinja. Cijenim njihovu ljepotu. Samo želim da one žive”, navodi 92-godišnji Clint Eastwood u traileru. Legendarni glumac i redatelj povezao se s Cleary preko svoje kćeri Alison Eastwood koja je suosnivačica zaklade Eastwood Ranch koja spašava životinja iz skloništa u kojima se najčešće ubijaju.

U novom dokumentarcu Cleary je Eastwoodu dala priliku da razgovara o svojoj ljubavi prema životinjama i ponudi uvid u to kako osigurati njihov opstanak. “On nas vodi kroz cijeli proces. On je nevjerojatan. On je veliki ljubitelj životinja”, rekla je Cleary za Fox News. “Dakle, ovaj film zapravo otkriva nevjerojatnu stranu njega koju možda mnogi ljudi nisu vidjeli, a to je ona suosjećajna strana, posebno prema životinjama.” Eastwoodovo pojavljivanje u filmu daje težinu cilju ublažavanja klimatske krize uvođenjem važnih promjena, poput prijelaza na održivije prehrambene sustave i prehranu. “Biljna prehrana trebala bi utjecati na pozitivne promjene za dobrobit životinja i ljudi”, rekao je.

“Why on Earth” dostupan je za iznajmljivanje ili kupnju na brojnim servisima, uključujući Amazon, iTunes, YouTube, Vimeo, Vudi i Hoopla.