Kraj besplatnom punjenju: Doznajte koliko dugo još možete puniti električne automobile bez plaćanja

Besplatnom punjenju električnih automobila u Hrvatskoj došao je kraj. Naime, nakon što su iz Hrvatske elektroprivrede uveli naplatu punjenja na dionicama autocesta, od 1. ožujka, točnije od utorka, vlasnici električnih automobila morat će plaćati na svim javnim punionicama diljem Hrvatske koje su u vlasništvu HEP-a.

Prošlo je svega mjesec dana otkako su vozači električnih vozila morali početi plaćati punjenje na ELEN punionicama na autocestama, a sada će to morati činiti i u mjestima i gradovima gdje su postavljenje njihove stanice za punjenje. Također, tarife se nešto razlikuju tijekom zimskih i ljetnih mjeseci, pa je tako tijekom zimskog računanja vremena viša tarifa od 7 do 21 sat, a niža tarifa od 21 do 7 sati, dok je tijekom ljetnog računanja vremena viša tarifa od 8 do 22 sata, a niža tarifa od 22 do 8 sati. Cjelokupni cjenik punjenja možete provjeriti ovdje.