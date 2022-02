Jeste li već čuli za aplikaciju Planta? Njome teško da ćete zaboraviti na brigu oko biljaka u vašem domu

Kupnja biljaka i uređivanje doma sobnim biljkama divna je stvar, no na kraju dana o tim biljakam treba netko i brinuti zar ne? Ako niste jedna od osoba koja sve ima pod kontrolom, možda vam u tome može pomoći Planta, odnosno mobilna aplikacija koja nudi razne mogućnosti, a sve kako bi vaše biljke što dulje živile i uljepšale vam svakodnevicu.

Planta je zapravo tzv. mobilni botaničar koji će vam potanko objasniti kako brinuti za određenu biljku, a također nudi svojim korisnicima mogućnost prepoznavanja vrsti biljaka ako slučajno ne znate što to točno uzgajate u vašem domu. Aplikacija je jednako korisna za one kojima ovo nije prvi put da brinu o biljkama, baš kao i za početnike koji su tek “zagrebli” u vrtlarenje i hortikulturu. Ova aplikacija ima baš sve; od toga da mjeri razinu svjetlosti pa sve do pametnih podsjetnika koji će na vrijeme podsjećati kada je vrijeme da se biljka zalije vodom, dohrani, očisti ili pak presadi.

Ono što je također zanimljivo i izuzetno korisno, a naći ćete na aplikaciji ili na službenoj web stranici Planta-e je i cjelokupni vodič za različite vrste biljaka, od sukulenata. kaktusa, orhideja pa sve do uzgoja povrća i cvijeća. Osnovna inačica aplikacije je besplatna, no ona nudi samo podsjetnike za zalijevanje, dok se za sve mogućnosti mora plaćati godišnja pretplata za izdanje Premium koje stoji 295 kn godišnje.