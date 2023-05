Jeste li čuli za zaboravljeni slavonski grad u čijim temeljima je zazidana najljepša vila?

Ima nešto mistično u zaboravljenim srednjovjekovnim gradovima unutar čijih zidina je nekoć vladala vreva, a danas jedini žamor su naši koraci ili šum male prestrašene životinje koja juri u svoj brlog. Koliko god utvrdu preuzela priroda, koliko god se kamenje sve više gubi u zelenilu, ipak istražujući njegove zarasle uličice i zavlačeći se u njegove nekadašnje velebne odaje na trenutke možemo čuti taj davno izgubljeni žamor njegovih nekadašnjih stanovnika.

Ružica grad je jedno takvo mjesto. Ovo davno zaboravljeno mjesto ubraja se u najveće stare gradine na našem prostoru. Nekadašnji grad, dvor i tvrđava s gotičkom crkvom smješteni su na Krndiji, prirodnom nastavku Papuka u Slavoniji. Krndija nije poznata samo po svojim šumama nego i po brojnim povijesnim utvrdama, a Ružica grad je najvelebnija.

Samo malo mašte…

Ovaj impresivni grad po prvi put se u povijesti spominje 1228. godine, a sami dvorac 1357. godine. Mijenjao je brojne vlasnike, a od 1543.-1687. godine je bio pod osmanskim trupama. Nakon popuštanja osmanske opasnosti, Ružica grad doživljava sličnu sudbinu poput većine srednjovjekovnih utvrda. Gubi na važnosti te polagano ova utvrda biva prepuštena zubu vremena. Bez obzira na to što danas Ružica grad nije veleban kao na svom vrhuncu, potrebno je tek malo mašte kako biste unutar njegovih zidina mogli oživjeti srednjovjekovni život njegovih nekadašnjih stanovnika.

Ružica grad ne plijeni pozornost samo svojom veličinom, izgledom, položajem i poviješću nego privlači i brojne posjetitelje zbog brojnih legendi, a jedna govori čak i o vilama. Jedna stara pučka predaja priča kako se na mjestu današnje utvrde zapravo nalazilo okupljalište vila. Jedan velmoža je upravo na tom mjestu htio sagradi sebi grad, no vile mu to nisu dopustile. On bi gradio, a vile bi preko noći sve srušile. On je po svaku cijenu htio upravo na tom mjestu izgraditi novi grad te je dao postaviti mrežu oko gradilišta. Na koncu je u mreži uhvatio najljepšu vilu po imenu Ružica. Za osvetu ju je zazidao u temelje grada koji je po njoj dobio svoje ime.

Vitez osvaja ruku dame

Nije to jedina Ružica koja se spominje u legendama vezanih za ovaj grad-utvrdu. Druga priča nas vodi u doba borbe Hrvata s Francima, a tada je u gradu živjela kneginja Ružica, kći gospodara utvrde. Rat uzima svoje žrtve te ona uskoro ostaje sama. Kako bi spasila grad, odlučila je udati se te tako osigurati upravljanje gradom. Organiziran je turnir, a vitez koji pobijedi za nagradu dobiva njenu ruku. No, tajanstveni pobjednik u oklopu bio je zapravo vitez iz franačke zemlje koji je pronašao način kako da se domogne novog posjeda. Ružica odbija udati se za njega te kako bi spasila grad, baca se s njegove najviše kule. Grad dobiva ime u čast svojoj heroini.

Vjerovali ili ne u legende, Ružica grad je lokalitet koji oduševljava svakog posjetitelja mistikom zaboravljenog vremena. Podno njegovih i danas impresivnih zidova poželimo da oni mogu pričati priče. Sigurno bi nam mogli štošta toga ispričati. Danas Ružica grad čeka na svoju obnovu koja je polagano, ali sigurno započela. Do Ružica grada možete doći laganom i lijepom poučnom stazom koja započinje kod mjesta Duzluk, točnije kod Orahovačkog jezera. Staza je duga svega 800 metara, a za nju je u jednom smjeru potrebno oko 20 minuta laganog hoda. Ako volite tijekom svog izleta u prirodi, posjetiti i istražiti povijesne lokalitete, upijati duh prošlog vremena ili se poput mene zamisliti u ulozi neke djeve koja svojim cipelicama lupka po kamenom podu utvrde, onda je Ružica grad vaša iduća destinacija za vikend izlet.