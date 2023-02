Ima farmu kukaca, jede ih godinama, a proizveo je čak i pivo: ‘Imaju okus po onome s čim ih hraniš’

Teško je objasniti kakav okus imaju cvrčci jer to uvelike ovisi o tome s čime ih hranite. Mi smo ih u početku hranili hranom za piliće pa su imali okus po piletini, ali ako ih hranite s lješnjacima, onda će vam imati okus po lješnjacima. Kukci se dehidriraju na različitim temperaturama, a o tome ovisi okus, objasnio nam je Aleksandar Gavrilović, vlasnik prve certificirane farme za uzgoj insekata u Hrvatskoj.

Njegov Insektarij postoji još od 2015. godine, kada je Aleksandar i u vlastitu prehranu uveo kukce. Danas svakodnevno pojede barem žličicu brašna od cvrčka kojeg sam proizvodi, a kojeg do sada, zbog zakonskog okvira, nije mogao staviti u prodaju. No, to će se uskoro promijeniti, budući da je Europska komisija odobrila stavljanje na tržište brašna od kućnog zrikavca. Riječ je o brašnu s visokim sadržajem proteina, a u čijoj proizvodnji se koristi značajno manja količina vode, a manje je i štetnih ispušnih plinova.

Prvi proizveo pivo od cvrčka

Ipak, ta promjena neće pretjerano utjecati na hrvatske proizvođače, kako nam je objasnio Gavrilović.

“Druge zemlje proizvode brašno od cvrčka već dugo, a ti će proizvodi uskoro doći i kod nas, što znači da ćemo mi biti u značajnom zaostatku. Budući da je Hrvatska novo tržište, prirodno je da naši proizvođači krenuo u posao s nižim cijenama, tako da će proći neko vrijeme dok se sve stabilizira“, objasnio je.

To ga, pak, neće spriječiti da pokušava prodati svoje proizvode. Kako je do sada njegov Insektarij mogao prodavati samo žive kukce koji služe kao hrana drugim kućnim ljubimcima, ostale proizvode nije prodavao. Bez obzira na to, sam je proizvodio pivo na bazi brašna od cvrčka.

“U taj proizvod nekako najviše i vjerujem jer tu možemo konkurirati stranim proizvođačima budući da oni to još uvijek nemaju u ponudi. Riječ je o klasičnom postupku, u smjesu ječma i svega ostaloga dodajemo još pet posto brašna od cvrčka, a onda s obzirom na temperaturu, to pivu daje poseban naknadni okus po karameli“, rekao je Gavrilović.

‘Razmišljamo o uzgoju muhe’

Sve što su proizveli podijelili su prijateljima i to gotovo odmah nakon proizvodnje. Najčešća reakcije nakon kušanja – oduševljenje, tvrdi. Ljudi ni ne prepoznaju da piju pivo od cvrčka. “Kasnije smo od pivara saznali da je pjena bolja ukoliko ima više proteina u brašnu, a ono od cvrčka prepuno je proteina“, rekao je.

Do sada su na farmi, osim cvrčka, uzgajali i muhe, no morali su obustaviti proizvodnju jer nije bilo ekonomskog interesa. S promjenom zakonske regulative, to bi se moglo promijeniti. Razmišljaju ponovno pokrenuti uzgoj muhe jer je to, kako je rekao Gavrilović, insekt s najviše potencijala.

“Osim proteina koji se mogu koristiti u prehrani, ona ima benefite jer uklanja stakleničke plinove, metan i CO2 iz kompostiranja. Zapravo ih pretvara u protein, što drugi kukci ne mogu, druge kukce morate hraniti inače nećete dobiti dovoljnu nutritivnu kvalitetu“, objasnio je.

Nema odustajanja

Iako sam svakodnevno koristi kukce u prehrani, potpuno mu je jasno da su nekome odbojni. Sve je stvar osobnog izbora, kaže. Netko će prihvatiti novitete, netko ne, ljudi različito reagiraju na različite stvari.

“Mi se ipak nadamo da ćemo uspjeti zauzeti segment tržišta, ali teško je to sad predvidjeti. S obzirom na sve što se ovih dana događa u svijetu, rekli smo da više ništa nećemo predviđati. Nadam se samo da će biti izbor kupaca koji će odlučiti hoće li ili neće trajno koristiti ove proizvode. Pokušat ćemo i nećemo odustati“, kazao je Gavrilović.