Hrvatska pošta pristupila globalnoj inicijativi The Climate Pledge

Hrvatska pošta pristupila je inicijativi The Climate Pledge – međunarodnoj, međusektorskoj zajednici tvrtki i organizacija koju su 2019. osnovale tvrtke Amazon i Global Optimism. Uz Finsku poštu, Hrvatska pošta postala je jedini poštanski operator koji se priključivanjem ovoj inicijativi posvetio postizanju nulte stope emisije ugljika do 2040., odnosno deset godina prije cilja postavljenog Pariškim sporazumom.

Do sada se 312 tvrtki se obvezalo na The Climate Pledge kako bi poduzeli zajedničku akciju i zajedno radili na izgradnji sigurnog i zdravog planeta za sljedeće generacije. Potpisnici inicijative The Climate Pledge obvezali su se da će redovito mjeriti i izvještavati o emisijama stakleničkih plinova, provoditi strategije dekarbonizacije u skladu s Pariškim sporazumom uvođenjem stvarnih poslovnih promjena i inovacija, uključujući poboljšanje učinkovitosti, obnovljivu energiju, smanjenje potrošnje materijala i druge strategije eliminacije emisija ugljika te neutralizirati sve preostale emisije dodatnim, mjerljivim, stvarnim, trajnim i društveno korisnim kompenzacijama kako bi postigli neto nula godišnjih emisija ugljika do 2040., desetljeće ispred cilja Pariškog sporazuma 2050. godine

Svi potpisnici poduzimaju znanstveno utemeljene akcije s visokim učinkom u borbi protiv klimatskih promjena, poput inovacija u učinkovitosti opskrbnog lanca, održivog transporta, kružnoga gospodarstva i čiste energije.

Hrvatska pošta u sklopu Razvojne strategije Pošta2022. intenzivno provodi digitalnu transformaciju poslovanja uz koju je usko vezano i povećanje energetske učinkovitosti te smanjenje emisija štetnih plinova. U travnju 2021. usvojena je Strategija upravljanja održivošću „Rastemo zeleno i održivo“ koja obuhvaća: zeleno poslovanje, društveno odgovorno poslovanje i korporativno upravljanje.

“Strategijom su definirana ključna područja s konkretnim ciljevima koje želimo ostvariti. Provedbom Strategije upravljanja održivošću osigurat ćemo dugoročno stabilan rast koji će usto imati i pozitivan učinak na okoliš i na sve naše dionike”, istaknuli su iz Hrvatske pošte.

Hrvatska pošta ima više od 200 električnih vozila koja uključuju 40 električnih četverocikala i gotovo 30 električnih mopeda. Osim kontinuiranog širenja zelenoga voznog parka, Hrvatska pošta postavila je i punionice za električna vozila u Velikoj Gorici, Zadru i Osijeku čime su stvoreni temelji za daljnje širenje flote električnih vozila.

Prošle godine otvorili su alternativni dostavni kanal, mrežu paketomata, kojim nastoje smanjiti štetne emisije. Paketomati povećavaju postotak uručenja u prvom pokušaju, a dostavna vozila trebaju obići manje lokacija čime se znatno smanjuju emisije štetnih plinova.