EU vjeruje da će 17% posto novih kamiona 2030. voziti na vodik

Korištenje vodika u transportu dugo je bila ambicija EU-a i premda bi električni automobili trebali dominirati tržištem privatnih vozila, još uvijek se očekuje da će vodik igrati ključnu ulogu u dekarbonizaciji teškog cestovnog prometa. Kako bi se postigli ciljevi EU-a za dekarbonizaciju prometa, stanice za punjenje vodikom moraju biti dostupne najmanje svakih 150 kilometara duž automobilske transeuropske prometne (TEN-T) mreže do 2030. To bi stvorilo dovoljno gustu mrežu stanica za opskrbu vodikom kako bi se osigurala odgovarajuća prekogranična povezanost s EU-om i podržalo 60.000 kamiona s vodikom koje predviđamo vidjeti na cestama EU do 2030. Studija je zaključila da kamioni s vodikom s gorivnim ćelijama (FCH) mogu postati cjenovno konkurentni do 2027., ako vodik padne na 6 €/kg.

Pitanje troškova

Prema scenariju studije, “17% novih kamiona 2030.” radilo bi na vodiku pod uvjetom da se ispune dva ključna kriterija: vodik se prodaje ispod 6 eura/kg i “snažna putanja smanjenja troškova tehnologije”. Prema studiji, 17% pretočilo bi se u gotovo 60.000 kamiona na vodik, pod pretpostavkom da će troškovi i dalje padati u skladu s očekivanjima. Zeleni vodik bi 2030. mogao koštati samo 1,8 eura/kg, a troškovi tehnologije mogli bi biti na obećavajućoj putanji nakon godina zajedničkog financiranja istraživanja od strane EU i industrije.

Slično, koalicija velikih proizvođača vozila, uključujući Daimler, Hondu i Hyundai, obvezala se da će rasporediti 100.000 kamiona na gorive ćelije do 2030. kako bi podržala “dekarbonizaciju europskog transportnog sektora”. Za koaliciju, koja okuplja cijeli lanac vrijednosti, ključna je sposobnost kamiona s vodikom da ispune “operativne zahtjeve cestovnog prijevoza teških tereta u smislu dometa, vremena punjenja goriva i nosivosti” uz niske emisije. Treća iteracija suradnje između EU-a i industrije preimenovana je u “Partnerstvo za čisti vodik” s ciljem proizvodnje čistog vodika po cijeni od ~1,5-3 €/kg za upotrebu u industriji i transportu. Partnerstvo za čisti vodik izgrađeno je na više od desetljeća uspješnog istraživanja i inovacija u Europi i sada je spremno pridonijeti europskoj zelenoj evoluciji.

Izvor: euractiv.com