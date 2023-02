Svake godine bacimo 11,3 kg tekstila po osobi. Evo kako tome možemo stati na kraj

Europska komisija je pokrenula višejezičnu kampanju – Reset the Trend – kako bi uključila Europljane u borbu protiv brze mode i podigla svijest javnosti o Strategiji EU-a za održivi i kružni tekstil.

Svake se godine proizvedu milijuni tona odjeće. Odjeća se kratko nosi, a onda završi u otpadu i to otprilike 11,3 kilograma tekstilnog otpada po osobi. Svake sekunde se kamion tekstila spaljuje ili zakopava na odlagalištu. Pod motom #ReFashionNow, kampanja pokušava riješiti ovaj problem, podižući svijest o ekološkim, društvenim, ekonomskim i zdravstvenim dobrobitima transformacije tekstilnog sektora te mogućnostima koje održiva moda otvara za tvrtke i za potrošače.

Virginijus Sinkevičius, povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo rekao je: “Svijet se mijenja. Proizvoditi, koristiti i bacati stvari je staromodno. U našem svijetu to više nema ekonomskog smisla. To šteti planetu i našem zdravlju. Zato Europa ima novu strategiju za tekstil. Želimo biti dio rješenja. Imamo jedan cilj, a to je da dugoročno samo najodrživiji proizvodi dospiju na tržište ovdje u Europi. Želimo da svi budu dio te promjene i Reset the Trend”.

Tekstilni sektor, koji uključuje odjeću, ima četvrti najveći utjecaj na okoliš i klimatske promjene, nakon hrane, stanovanja i transporta. Sektor ima ogroman potencijal za uštedu energije, vode, zemljišta i drugih resursa, za smanjenje otpada i onečišćenja te za pomoć u borbi protiv klimatskih promjena. Ova vizija transformacije, kao i konkretne radnje potrebne da se ona ostvari, jest Strategija EU-a za održivi i kružni tekstil. Promjene u tekstilnoj i modnoj industriji uključit će sve: dizajnere, proizvođače, trgovce i potrošače – i vas.

Javna kampanja Reset the Trend poziva mlade ljude i influencere da budu uzori i da pokažu da brza moda nije moderna. Kampanja potiče ljude da se slikaju i koriste ‘Reset the Trend’ filter te objave na društvenim mrežama kako bi pokazali da su i oni uzor—upotrebom hashtag #RefashionNow i poveznice na web mjesto kampanje.

Osim toga, poziva ljude da slijede 12 pravila:

Počnite jednostavno: prva i najlakša stvar je ne kupovati previše odjeće! Razmislite koliko često ćete nositi novi komad odjeće. Ako mislite da ga nećete nositi najmanje 30 puta, nemojte ga kupovati.

Pazite na odjeću koju već imate: Na kraju svakog dana, objesite svoju odjeću. Nosite komade dok se ne istroše, nemojte ih zaboraviti u stražnjem dijelu ormara. Smanjite temperaturu na perilici kako biste smanjili emisije stakleničkih plinova i očuvali boje. Pranje na nižoj temperaturi znači i manje trošenje materijala.

Raščistite svoj ormar: Redovito pregledavajte svoj ormar kako biste vidjeli što vam stvarno treba i dajte odjeći koju ne nosite drugi život tako što ćete je prodati ili donirati u dobrotvorne svrhe.

Budite kreativni: Krpajte i popravljajte svoju odjeću. Personalizirajte stari odjevni predmet ili ga prenamijenite u nešto drugo. Naučite izraditi vlastitu odjeću kako biste doista pokazali svoj jedinstveni stil.

Razmjenjujte odjeću s prijateljima: Zamijenite nekorištenu odjeću s prijateljima i obitelji ili organizirajte događaj u svojoj školi, na fakultetu ili na radnom mjestu. Aplikacije za razmjenu odjeće mogu se pronaći na internetu.

Iznajmite nešto posebno: Ne morate kupovati novi outfit za vjenčanja ili druge posebne događaje. Jednostavno unajmite nešto spektakularno u online servisu za iznajmljivanje odjeće.

Kvaliteta ne kvantiteta: Ako ipak trebate kupiti nešto novo, uložite u kvalitetne i klasične komade. Pobrinite se da će trajati i ostati u modi dulje od jeftinijih stilova brze mode. Na taj način dugoročno štedite novac i stvarate manje otpada.

Budite dio povijesti: Kada kupujete rabljenu odjeću, pokušajte pronaći vintage komade. Ne samo da izgledaju cool i moderno, već su i bolje kvalitete s detaljima koje ne možete pronaći na današnjoj odjeći. Stvoreni su da traju i da se prenose na druge osobe, a ne da se raspadaju. Vintage ima povijest i priča priču, a dio te priče možete biti i vi.

Podarite nečemu novi život: Provjerite internetske aukcije za odjeću koja nikada nije prodana zbog malih nedostataka ili prevelike ponude.

Samo ono što vam je potrebno: Ako kupujete online, naručite samo one odjevne predmete koje želite zadržati. Predmeti koje vratite možda neće biti ponovno prodani, već spaljeni kako bi se izbjeglo plaćanje troškova rukovanja.

Postavljajte pitanja: Provjerite s tvrtkama gdje i kako se proizvodi njihova odjeća. Što više ljudi bude postavljalo pitanja, više će robnih brendova odjeće početi primjenjivati održiva rješenja u cijelom opskrbnom lancu.

Prijeđite na organsko: Kupujte odjeću izrađenu od organskog pamuka – pamuka uzgojenog na održiv način koji koristi manje kemijskih gnojiva, pesticida i vode kako bi se smanjio njegov utjecaj na okoliš.